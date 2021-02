Il Planetario di Ravenna riapre al pubblico dopo mesi di lockdown: il programma di febbraio

Il Planetario riapre al pubblico dopo mesi di lockdown. “È stata dura non vederci, ma vi abbiamo tenuto compagnia, durante questo periodo, con conferenze online alle quali avete assistito sempre numerosi facendoci sentire la vostra vicinanza; abbiamo anche sperimentato laboratori online per bambini che sono stati molto apprezzati. Speriamo di avervi divertito e avervi fatto sognare. La chiusura forzata ci ha fatto usare nuove tecnologie e ci ha insegnato che la volontà di “fare” le cose è più grande delle difficoltà. Abbiamo anche intrapreso nuove collaborazioni, per esempio con il Museo Natura, con l’Associazione Astronomica del Rubicone e con altri planetari, che ci porteranno ad percorrere nuove esperienze. – si legge in una nota – Ora, dopo tanti mesi, abbiamo la possibilità, dato il passaggio a “zona gialla”, di riaprire e accogliervi nuovamente sotto la Cupola. La cosa che più ci è mancata è lo stupore dei bambini e dei ragazzi e proprio a loro abbiamo pensato nella stesura del programma delle prossime settimane, senza però abbandonale le conferenze online grazie alle quali possiamo raggiungere un più ampio pubblico. Iniziamo quindi da febbraio con alcune attività “in presenza” (saranno rispettate tutte le precauzioni sanitarie) e altre in modalità web.”

I link per assistere alle conferenze on line (gratuite) sono indicati sotto ogni programma. Le conferenze web saranno anche trasmesse in diretta sul canale YouTube “Planetario di Ravenna – ARAR”; inoltre saranno anche registrate e disponibili dopo un paio di giorni. Per le attività “in presenza” i posti sono limitati e la prenotazione è sempre obbligatoria; il biglietto di ingresso è di € 5 intero, € 2 ridotto e € 1 per i soci.

Programma di febbraio 2021

Lunedì 8 febbraio, ore 18:00

Alla scoperta delle costellazioni (attività adatta a bambini a partire da 6 anni)

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

Martedì 9 febbraio, ore 21:00

Dalle “Diverse Foci” del Sole alle “Gloriose Stelle”

I versi cosmologici del Divino Poema con Oriano Spazzoli

In collaborazione con A.A.R.

Webconference Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88317244958?pwd=TUhIUGVrTG0wQ2V1Mk9RZlNwQyttUT09

Giovedì 11 febbraio, ore 18:00

Alla scoperta delle costellazioni (attività adatta a bambini a partire da 6 anni)

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

Lunedì 15 febbraio, ore 18:00

In viaggio lungo la via Lattea (attività adatta a bambini a partire da 6 anni)

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Oriano Spazzoli

Giovedì 18 e venerdì 19 febbraio, ore 18:30

Sorella Luna, Osservazione della luna al telescopio e con webcam dai giardini del Planetario

Lunedì 22 febbraio, ore 18:00

In gita sulla Luna con Marco Garoni (attività adatta a bambini a partire da 6 anni)

Webconference Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81313633113?pwd=K0hQTzVybUhpMHZuaXUvdVZQc3kwZz09

Giovedì 25 febbraio, ore 18:00

In viaggio lungo la via Lattea (attività adatta a bambini a partire da 6 anni)

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Oriano Spazzoli

Venerdì 26 febbraio, ore 21:00

Il giro della Luna in 80 mappe con Alfonso Zaccaria (medico ematologo AIL Ravenna) e Fabio Balestra (A.A.R.)

Coorganizzazione A.R.A.R. – Planetario di Ravenna – A.A.R.

Webconference Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81602813108?pwd=S0dvMFBHSTFJaVcxQmdvNUFOZzdnZz09

Per informazioni e prenotazioni: PLANETARIO DI RAVENNA, Viale Santi Baldini 4/a, Ravenna, tel. 0544 62534 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30

email: info@arar.it / www.arar.it / www.planetarioravenna.it