In Regione disponibili tamponi rapidi e sierologici a 15 euro

Tamponi e test sierologici rapidi in farmacia per chiunque lo desideri. A riportarlo è Ansa E-R, specificando che l’iniziativa è partita oggi, 4 febbraio, dopo un ritardo di tre giorni dovuto ad un rallentamento tecnico. Necessario, difatti, un “riallineamento” dei sistemi informatici per l’inserimento nella piattaforma dei dati personali di chi effettua l’esame. Quest’ultimo è previsto per tutti i cittadini, purché iscritti al sistema di assistenza sanitaria regionale.

L’esame (che non richiede ricetta medica) è possibile effettuarlo nelle farmacie convenzionate della Regione e può consistere nel test antigenico rapido nasale (tampone rapido) o nel test sierologico al prezzo calmierato di 15 euro. Grazie a questo provvedimento della Regione i cittadini possono eseguire il test personalmente, sotto la supervisione del farmacista, rimanendo poi in attesa del risultato.

Ansa informa che è stata anche allargata la platea dei destinatari della campagna di screening volontaria e gratuita attraverso il tampone rapido in farmacia e ridotto da 30 a 15 giorni l’intervallo per poter effettuare nuovamente il tampone gratuito. Ansa riporta che “potranno continuare a fare gratuitamente il tampone, ogni 15 giorni, scolari, studenti, personale scolastico e degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP. Gratuità estesa anche a educatori, istruttori e allenatori di società sportive giovanili, volontari e caregiver. Gli elenchi delle farmacie dove è possibile, da Piacenza a Rimini, prenotare ed eseguire i test sono disponibili sul portale salute.regione.emilia-romagna.it.”