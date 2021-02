Serata Lars Von Trier al centro culturale Scambiamenti di Cervia

Continuano gli eventi online organizzati da Scambiamenti. Venerdì 5 febbraio alle 20.45 sarà di nuovo il turno del grande cinema: si terrà in diretta sulla pagina Facebook dello spazio culturale “Lars Von Trier”, durante il quale Matteo Fusconi guiderà il pubblico alla scoperta del pluripremiato regista danese.

Von Trier, classe 1956, celebre per aver lanciato il movimento Dogma 95, oltre che per i suoi atteggiamenti anticonformisti e controversi che hanno spesso attirato l’attenzione della stampa e che gli hanno causato l’espulsione dal Festival di Cannes – ma anche una fama globale tra gli amanti del cinema più ricercato. Matteo Fusconi di Scambiamenti ci accompagnerà nel viaggio, toccando aspetti trasversali e parlando di tutte le opere della sua filmografia: un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo su questo incredibile regista e anche, forse, per scoprire qualche suo film passato inosservato ma che vale sicuramente la pena di guardare. Sarà una serata culturale dedicata sia ai grandi amanti di Lars Von Trier sia a chi si sta avvicinando per la prima volta a questo indiscusso maestro del cinema.

Per maggiori informazioni, contattare lo Spazio Culturale Scambiamenti attraverso Facebook, all’indirizzo di posta elettronica scambiamenti@comunecervia.it o via telefono al 3382196514.