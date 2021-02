ALICE IN WONDERLAND / Le pigne in testa al centrodestra e gli ologrammi della sinistra, e per finire… un selfie in passerella

Ben ritrovati amici e amiche al nostro consueto appuntamento del venerdì con la rubrica Alice in Wonderland che qualcuno ha simpaticamente ribattezzato Alice in Wonderweb. Anche la candelora (il 2 febbraio) ce la siamo lasciata alle spalle, giornata che la saggezza delle nostre tradizioni celebra con il proverbio “Se e piov par la zariola quaranta de l’inveran us ranova”, cioè Se piove il giorno della candelora per 40 giorni l’inverno si rinnova. Fate un po’ voi. Siamo tutti col cuore più leggero ora che il Festival di Sanremo ce lo siamo portati a casa: Amadeus dopo qualche capriccio e la minaccia di dimettersi ha accettato di condurre questa edizione senza pubblico all’Ariston. Quindi dal 3 al 6 marzo le nuove melodie made in Italy ci traghetteranno verso la primavera. Grazie dei fior…

Ci eravamo lasciati la scorsa settimana con un quasi certo Conte ter e ora ci ritroviamo con un incarico a Super Mario – Mario Draghi, l’Uomo dell’Euro – affidato da un severo e arrabbiato Sergio Mattarella, che ha ricordato che con questa situazione non si vota. Quindi l’Italia e le forze politiche che non si sono messi d’accordo su Conte si beccano Mario Draghi e a lui non possono dire di no. Sarà un governo istituzionale con tutti dentro? Forse no. Chi ci starà? Non si sa. Ce la farà? Questo è sicuro. Intanto a Ravenna si scaldano i motori per le amministrative… Ma bando alle ciance, ecco un compendio delle chicche che ho selezionato per voi questa settimana.

1 – La corsa di Veronica e le pigne in testa al centrodestra

Veronica Verlicchi della lista civica La Pigna fondata 5 anni fa da Maurizio Bucci scende sul ring. E adesso sono pinoli per tutti. La pugnace capogruppo della Pigna in Consiglio comunale con un coup de theatre ha bruciato le tappe e annunciato in un video su YouTube la sua candidatura a Sindaco. È una corsa solitaria la sua per ora. Lei aspettava una chiamata dalla Lega, che non è mai arrivata. Colpa dei troppi impegni di Jacopo Morrone, che non è riuscito a contattarla in tempo. O forse degli scadenti uffici di Gianfilippo Nicola Rolando, pontiere fra Pigna e Lega. Sta di fatto che la Veronica ha perso la pazienza e ha rotto gli indugi. Per ora è l’unica sfidante ufficiale di Michele de Pascale, Sindaco uscente e super favorito nella corsa per una riconferma. Certamente non sarà uno scontro a due e presto salteranno fuori altri candidati. Ma quali? Il dilemma più grande è nel centrodestra: tutta la coalizione a trazione leghista si farà tirare le pigne in testa e confluirà a sostegno di Verlicchi? Oppure si sottrarrà al richiamo della sirena della pineta e proporrà un suo candidato per competere con de Pascale?

2 – Un ologramma agita la sinistra

La larga compagine del Sindaco de Pascale intanto inizia a schierare l’artiglieria pesante, con l’annuncio che Daniele Perini – già leader della Lista Ama Ravenna e animatore di Amare Ravenna – sarà capolista della futura Lista del Sindaco, che si chiamerà per l’appunto Lista de Pascale Sindaco. Certamente altri big si uniranno al “listone” trasversale del Sindaco, dato da tutti per vincente e senza troppo dannarsi l’anima. Sembra che la vera gara sia a chi arriva secondo. Nella coalizione di de Pascale non dovrebbe mancare l’appoggio di Italia Viva nonostante lo strappo a livello nazionale tra Renzi e il Pd. E ci sarà a sinistra anche Ravenna Coraggiosa, che ha annunciato ieri di essere della partita anche a Ravenna, dopo Bologna e Faenza. Intanto i vari civici in cerca d’autore sono corteggiati da entrambe le parti… mentre Ora per Ravenna cerca di chiamarli a raccolta, pare senza grande successo.

Ma volti nuovi a sinistra per ora non se ne vedono, e anche su questo fronte attendiamo che de Pascale onori le sue promesse sulla necessità di portare aria fresca e ci aspettiamo di vedere facce nuove, oltre ai soliti noti che da un ventennio o più si riciclano a ogni appuntamento elettorale. New entry, please! Tirata d’orecchi anche per i segretari provinciale e comunale del Pd che non si vedono e non si sentono quasi mai. Siete o non siete il partitone?! Per dirla con Concita de Gregorio (che nel suo articolo su Repubblica definiva con questo termine Zingaretti) sembrano “ologrammi” cioè figure evanescenti, eteree, prive di carisma, incapaci di fare sintesi politica o anche solo di far sentire la propria voce sulle vicende politiche che stanno scuotendo il Paese. Se ci siete battete un colpo! Unica eccezione a questo trend soporifero è l’assessora Bakkali nonché vice segretario regionale che nella sua bacheca Facebook propone analisi e ragionamenti sui fatti salienti che accadono a Roma e sul suo modo di intendere l’impegno politico come dirigente del Partito Democratico. Tutto il resto, dispiace dirlo, è noia.

3 – Laura, Elisabetta, Gerardo e gli artisti dei pasticcini… Ravenna über alles

Gran settimana per gli artisti ravennati. Laura Pausini da Solarolo, conosciuta in tutto il mondo, ha ricevuto la prestigiosa nomination ai Golden Globe Awards con il brano Io si/ seen come miglior canzone originale, dal film con Sofia Loren La vita davanti a sé diretto dal figlio Edoardo Ponti e tratto dal magnifico romanzo di Romain Gary. “Ragazzi che botta oggi! Mi sto riprendendo solo ora…grazie ancora per la nomination ai golden globe 2021. Ogni traguardo che conquista “Io sì/Seen” è per me sempre una grande emozione, una scossa dritta al cuore” ha commentato la Laura nazionale.

La cantante faentina Elisabetta Ivankovich è entrata nella scuola di Amici di Maria de Filippi, e ovviamente noi tiferemo tutti per lei. Ma non finisce qui. È arrivata anche la nomination ai David di Donatello per Gerardo Lamattina e il suo docu film Il Drago di Romagna che narra un peculiare caso di ibridazione culturale tra Italia e Cina attraverso l’antico gioco del Mah Jong. Infine 3 pasticcerie ravennati si sfideranno nella puntata del 19 febbraio del programma Cake Star in onda su Real time; a contendersi la vittoria come miglior pasticceria della città saranno la Dante pasticceria di Port’Aurea, la Veneziana di via Salara, e la pasticceria Ferrari di via Gordini. Voi per quale artista dei pasticcini tifate?

4 – La piadina brasileira di Juliana Moreira

E parliamo della capatina di Juliana Moreira al Lokalino. Una vip che non ci poteva scappare (naturalmente ci sta bene anche un bel chissenefrega!). La modella e showgirl di origini brasiliane trovandosi a Ravenna e colta da improvvisa voglia di piadina ha cercato consigli su trip advisor e ha fatto un’improvvisata al Lokalino. Dalle foto pubblicate su Facebook dalla proprietaria Samantha Calestani pare che la soubrette abbia gradito la degustazione, lasciando anche una dedica sul menu della piadineria. Perciò viva la piadina romagnola, che piace anche alla bella brasileira Moreira, e che non passa mai di moda! Non citiamo l’ennesima puntata a Ravenna di Gianni Morandi, perché il Gianni nazionale ormai è figlio adottivo di Ravenna e non fa più notizia. Ma fa sempre piacere incontrarlo in città.

5 – Un selfie in passerella, da apocalittici a integrati… è un attimo

La passerella della Darsena arriverà al ponte mobile. Infatti, sono stati stanziati 3 milioni di euro per realizzare e completare il progetto. Subito sui vari gruppi Facebook che hanno riportato la notizia è partito l’immancabile coro dei benaltristi d’assalto, quelli che “era più importante fare qualcos’altro”, asfaltare questa o quella strada, riparare questa o quella buca, insomma vi pare questa una priorità signora mia? Con tutti quei soldi si poteva fare “ben altro!” E vabbè ormai a questi flame siamo abituati, magari a lavoro completato i critici da tastiera saranno i primi a farsi un bel selfie in Darsena facendo pure i complimenti all’amministrazione comunale per il bel lavoro fatto. Siamo il paese degli apocalittici che diventano integrati dalla sera alla mattina, niente di nuovo sul fronte occidentale…

Per chiudere facciamo gli auguri a nonna Giglio di Sant’ Alberto che, dopo aver sconfitto il Covid, ha compiuto 100 anni il 31 gennaio. Applausi. E per questa settimana è tutto, vi aspetto il prossimo venerdì con una nuova puntata di Alice in Wonderland. Buon week end e un abbraccio a tutti i miei lettori!