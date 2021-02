Giornata della Memoria: terminano le celebrazioni con “Destinatario sconosciuto”

Si concludono oggi le iniziative ed i progetti messi in campo dall’assessorato al Decentramento, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna, per celebrare la Giornata della Memoria: “Kaninchen”, di Antonella Gullotta con Elio Ragno, drammaturgia e regia di Eugenio Sideri; “Anna Frank” e il documentario “Terezin”, a cura dell’associazione Asja Lacis; “Destinatario sconosciuto”, a cura di Alessandro Braga. Complessivamente 21 rappresentazioni ed incontri con registi, attori ed esperti, rivolti alle classi delle scuole secondarie di primo grado di tutto il territorio.

“Si tratta di un lavoro importante per non disperdere il filo della memoria e il capitale sociale che come assessorato abbiamo costruito negli anni grazie alla collaborazione di dirigenti scolastici e insegnanti – dichiara l’assessore al Decentramento Gianandrea Baroncini -. Un lavoro che ha consentito la fruizione da remoto attraverso collegamenti web”.

Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia la risposta dei ragazzi e delle ragazze è stata forte e partecipe: “le 45 classi che hanno aderito alle iniziative – aggiunge Baroncini – rappresentano un ottimo risultato e danno il segno del rafforzamento del lavoro che l’amministrazione, insieme a istituzioni scolastiche e soggetti del territorio, sta conducendo sui valori imprescindibili della nostra comunità”.