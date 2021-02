Riapre il Podere Pantaleone di Bagnacavallo: si possono avvistare scoiattoli, poiane e gufi

L’Oasi Podere Pantaleone di Bagnacavallo, sede operativa del Ceas Bassa Romagna, Zona di Protezione Speciale e Area di Riequilibrio Ecologico, riapre alle visite guidate dopo la sospensione dovuta alle disposizioni legate all’emergenza sanitaria.

Le visite guidate sono gratuite ed è possibile realizzarle durante qualsiasi giorno della settimana, sabato e domenica compresi, dalle 9.30 alle 17.30. È obbligatoria però la prenotazione con un congruo anticipo e il numero dei posti disponibili giornalmente è limitato. Verrà osservato il massimo rispetto delle norme anti Covid-19.

Saranno in distribuzione i pieghevoli a colori in carta riciclata, le calamite in legno e le magliette dedicate in cotone bio.

L’apertura ordinaria dell’oasi alla libera visita è prevista ad aprile se la situazione sanitaria lo permetterà, così come le visite notturne di Natura nella notte a partire da maggio.

L’attuale è un periodo molto bello per visitare il podere perché è in piena fioritura il Piè di gallo che, dall’intenso colore giallo, adorna con la sua vivace colorazione i prati a ridosso del bosco e le stesse fasce boscate, approfittando della presenza di una maggiore luce e della mancanza dell’ombreggiamento delle foglie degli alberi.

Accanto ad altri fiori che sbocciano ora, in attività ci sono tanti scoiattoli che, da perfetti acrobati, è facile osservare saltare da un albero ad un altro oppure – timidi – apparire seminascosti dietro a qualche tronco.

Vari rapaci sono sempre presenti, e se poiana e sparviere sono facili da rilevare in volo o attraverso i richiami, gufi e barbagianni possono essere dapprima rintracciati attraverso i loro resti del pasto, le borre che troviamo a terra, e poi intravisti tra le verdi fronde dell’edera che veste tanti alberi.

Il Podere Pantaleone si trova a Bagnacavallo lungo la via omonima, laterale di via Stradello.

Ingresso gratuito.

Informazioni, segnalazioni e prenotazioni:

Podere Pantaleone (347 4585280)

Ufficio Informazioni Turistiche (0545 280898)

www.poderepantaleone.it