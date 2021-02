Russi. Piano di vaccinazione anziani over 80, Casa della Salute tra le sedi designate da Ausl Romagna

Il Sindaco di Russi, Valentina Palli, ha dichiarato che la Casa della Salute sarà tra le sedi designate da Ausl Romagna per eseguire il piano vaccinazione dedicato agli over 80.

In questa fase la campagna vaccinale avrà a disposizione due tipologie di vaccino (Pfizer/Biontech e Moderna) e per limitare i disagi legati agli spostamenti e ottimizzare le dosi di vaccino a disposizione, il piano di vaccinazione ha individuato più sedi nel Distretto Socio Sanitario di Ravenna-Cervia e Russi.

“Una delle sedi in cui si eseguiranno i vaccini sarà la Casa della Salute di Russi” afferma la Sindaca Palli, specificando che si tratta di “un modo per garantire prossimità territoriale in un percorso strategico ed essenziale per la salute di tutti i cittadini. Appena ci saranno informazioni utili sul come e quando prenotarsi, diffonderemo capillarmente l’informazione”.