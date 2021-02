Acli e Arci Ravenna in difesa dei circoli: “Settore allo stremo, molti rischiano di non riaprire”

Al termine dell’anno appena concluso, i Comitati Provinciali ACLI ed ARCI, rappresentati dai loro Presidenti, A. Nonni e O. Cortesi, hanno chiesto un incontro ai Sindaci dei Comuni capizona della Provincia di Ravenna “per segnalare e trattare la situazione la situazione critica delle loro basi associative a seguito della chiusura causata dal Covid 19″.

I due Presidenti hanno fatto riferimento alla nota nazionale congiunta ACLI /ARCI :”…il settore no Profit è allo stremo a causa dell’emergenza Covid 19 e molti circoli rischiano davvero di non riaprire più…cessando le loro importanti attività per la cittadinanza….”

“Tutti e tre gli incontri (11 dicembre con il Sindaco di Ravenna, 28 dicembre con il Sindaco di Faenza e Rappresentante Unione Romagna faentina, 30 dicembre con i Sindaci di Bagnacavallo e rappresentante Unione Bassa Romagna e Lugo) si sono svolti in un clima cordiale, evidenziando comprensione e volontà di prendere iniziative a sostegno della vita associativa e di volerlo fare in modo omogeneo sul territorio provinciale – spiegano – Si è affermata l’idea di predisporre, a seguito dell’emergenza sanitaria, un avviso pubblico per la concessione di contributi economici ad Enti ed Associazioni che operano sul territorio provinciale”.

“Anche la competenza tecnica si è attivata: i due funzionari presenti agli incontri hanno fatto notare la particolarità di un bando che, assegnando contributi economici al settore no Profit si presenta innovativo, ma anche complicato da impostare. Per “centrare” meglio l’essenza del testo, hanno l’eventuale disponibilità dei volontari a fornire pensieri derivanti dalla loro esperienza. Ecco il primo: è necessario richiamarsi al BIL ( Benessere Interno Lordo); molte delle attività svolte dalle Associazioni contrastano solitudini ed isolamento contribuendo al benessere delle persone”.

“I beni relazionali prodotti dal no Profit – concludono i due Presidenti – sono efficaci contro il pericolo di “immunizzazione negativa”: quello che stanno subendo la socialità, il confronto tra le persone e la politica come dimensione collettiva.

Per operare le Associazioni necessitano di piccole disponibilità finanziarie che normalmente vengono prontamente messe in circolo per alimentare un circuito virtuoso nel quale il denaro è concepito come mezzo per realizzare “cose buone” per se e per gli altri, non certo come fine”.