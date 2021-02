Cervia protagonista della quinta puntata di ‘Viaggiando in Italia’ su Rai Radio Live

L’anello lanciato in acqua da Papa Giovanni Paolo II durante lo Sposalizio del mare del 1986 e recuperato da Alberto Lunardini. È una delle storie protagoniste della quinta puntata di Viaggiando in Italia, dedicata a Cervia.

Al microfono di Carlo Mancini per raccontare la storia della città del sale, Oscar Turroni presidente del Gruppo Culturale Civiltà Salinara che gestisce l’unica salina dove si continua a raccogliere il sale artigianalmente, come si faceva una volta. Racconta perché quello prodotto a Cervia è “dolce” e come si ottiene questa particolare caratteristica.

Al sale di Cervia è dedicata la manifestazione Sapore di sale, un appuntamento tradizionale in città, con la rievocazione della storica Rimessa del Sale, la riscoperta di antichi mestieri e sapori legati all’oro bianco ed alla sua tradizione, come spiega Renato Lombardi autore di diversi saggi sul tema e di calendari dedicati alla città nelle sue diverse sfaccettature.

E ancora con Luigi Padoan, che ha lavorato a lungo in uno dei cantieri nautici cittadini, la storia delle barche usate dai pescatori, il recupero di una di queste, gli antichi stornelli cantati dai Trapozal nel borgo dei pescatori.

Cervia, la città del sale e non solo

