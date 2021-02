Ospedale di Lugo verso nuova direzione sanitaria, il Sindaco: “Si guarda a rilancio e autonomia”

I sindaci dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna plaudono al percorso intrapreso dall’Ausl della Romagna per rafforzare la direzione sanitaria dell’ospedale “Umberto I” di Lugo.

“In questi mesi abbiamo lavorato per il rilancio del nostro ospedale – ha dichiarato il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Un lavoro nato dalla volontà di garantire ai cittadini di tutta la Bassa Romagna una struttura ospedaliera capace di rispondere ai loro bisogni e di ricollocare il nostro ospedale al centro dei processi organizzativi dell’Ausl della Romagna. Nei mesi scorsi, le forze che sostengono la maggioranza a Lugo, hanno redatto un corposo e puntuale documento, sostenuto e approvato in Consiglio comunale, senza voti contrari, un documento, condiviso anche con le parti sociali, che aveva come obiettivo principale proprio il rilancio e dell’ospedale di Lugo, perché, come abbiamo scritto in quel documento, ‘riteniamo che un ospedale possa definirsi tale se ha una sua dignità e una sua autonomia gestionale’. Questa decisione dell’Ausl Romagna dimostra che siamo sulla strada giusta”.

“Gli ultimi indirizzi maturati all’interno della conferenza sanitaria, condivisi con la nuova direzione generale dell’Ausl, stanno prendendo forma sempre più rapidamente – ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari, referente per le Politiche sociosanitarie dell’Unione della Bassa Romagna -. Questi primi segnali vanno nella direzione di rafforzare il ruolo dell’ospedale di Lugo all’interno della rete ospedaliera romagnola”.