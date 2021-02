CAVE CANEM / “Oltre la salute, c’è un grido dentro”: l’importanza di ascoltare e parlare con i ragazzi, qui e ora

La questione dell’educazione dei tempi che viviamo è il tema di una nuova rubrica che chiameremo semplicemente CAVE CANEM (e leggendo scoprirete il perché di questo titolo). È proposta da docenti ed educatori cui interessa il rapporto con gli studenti, con la realtà e con l’attualità. Attraverso il legame con i ragazzi di UPpunto – che ospitiamo già da diversi mesi – è nata dunque l’idea di tenere questa nuova rubrica mensile che si intrecci alla loro e che tratti dell’emergenza educativa, quanto mai attuale e scottante, soprattutto in questo periodo. LA REDAZIONE

CAVE CANEM: “Oltre la salute, c’è un grido dentro” di Filippo Emiliani *

In un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo, alla domanda che mi è stata rivolta dalla Presidente dell’Associazione Amici di Enzo “cosa regge l’urto di quello che accade”, mi viene da dire che quando affrontiamo i ragazzi, la paura di scavare fino alla verità ci assale, ci fa avere l’unica preoccupazione di gestirli, per salvaguardare la loro salute; abbiamo come prima preoccupazione che nessuno si faccia male, o di punire chi non rispetta le regole o gli adulti, ma mi vien da dire con Clemente Rebora “Qualunque cosa tu dica o faccia c’è un grido dentro: non è per questo, non è per questo! E così tutto rimanda a una segreta domanda…”

Tutti sappiamo infatti che le nostre sono solo giustificazioni; esse non fanno che allontanarci dal problema vero: un rapporto dove emerga la verità e non quel che penso io o lui sulla realtà. Per me è possibile rimanere me stesso, libero, di fronte all’impatto con la realtà per l’esperienza di un’ultima positività che, nella mia vita, fortunatamente ho sperimentato e verificato in tante circostanze. Quando dico “ultima positività” non intendo dire che “andrà tutto bene”, ma che non sono solo e c’è qualcuno con me che mi sostiene, nell’attraversare le difficoltà quotidiane. L’uomo ha l’esigenza di affrontare le cose: infatti, quando si volge lo sguardo da un’altra parte, evitando la realtà, ci si intristisce, mentre accade il contrario quando, pur nella fatica, alla fine della giornata sono stato di fronte a ciò che avevo davanti. Nella solitudine, questa posizione ideale, umanamente decade. Non basta neanche una solida volontà o motivazione, perché le sfide del reale mettono continuamente alla prova la tenuta stessa della realtà.

Potrei elencare una infinita serie di esempi e testimonianze come quella che ho ricevuto in questi giorni per documentare che l’emergenza di questo momento non è appena sanitaria, ma soprattutto educativa. È la lettera di un giovane fra i tanti che incontro ogni giorno nelle classi e nei corridoi della mia scuola e che frequenta la quinta, in procinto di iscriversi all’università: “Le scrivo questa mail perché esaminando il mio problema mi è venuta in mente una sua lezione. È da un po’ che mi faccio delle domande, di quelle domande che appaiono e scompaiono, di quelle che fanno male quando le ascolti e lasciano un vuoto quando non le senti più. E quel vuoto ti mangia l’anima. E per due giorni non lascia più niente, niente emozioni niente pensieri… l’infinito, un infinito vuoto. E ti chiedi per quale ragione respiri ancora, ti chiedi se c’è un senso per la tua esistenza o se è solo il nulla. In questi due giorni di assoluto vuoto ho visto le cose per come sono, senza senso, effimere e passeggere. Ti guardi allo specchio e nei tuoi occhi c’è l’abisso. Ti viene voglia di mollare tutto. E nei tuoi ricordi, nei tuoi pensieri cerchi un motivo per non farlo. Cerchi un appiglio per risalire da un tetro mare, un’ancora di salvezza, ma ora non la trovo. E poi ritornano i pensieri… le illusioni… i bei momenti… e per un po’ ti scordi delle domande. Ma loro tornano e sono sempre più schiaccianti. Le sto rivelando ciò che vivo io ora. E sono stanco. Stanco di piangere per ciò che non comprendo. Stanco di cercare una risposta là, dove non c’è. Non l’ho mai detto ha nessuno. Non voglio che si preoccupino. Vengo da lei per un confronto. A.T.”

Questo è un ragazzo che oggi, grazie a un rapporto pur tortuoso, fatto di vittorie e di sconfitte, ma coltivato e amato perché ragionevole, ha uno sguardo sereno e una possibilità di cammino costruttivo verso la sua realizzazione umana. Il fatto che abbia potuto guardare una Autorità, un adulto o più adulti, che non hanno avuto paura di stare davanti a quelle domande profonde, perché certi di un bene dentro le circostanze mutevoli e avverse della realtà, ha regalato a tutti quel soffio di umanità viva, che ogni uomo desidera per sè.

* Filippo Emiliani, direttore Upprendo-Fondazione Et Labora