Faenza. Ottava edizione del concorso ‘La mia camera ideale’. Primo premio a Giacomo Iamino Ricci dell’ I.C. Baracca di Lugo

Sabato 6 febbraio si è tenuta la cerimonia di premiazione della ottava edizione del concorso ‘La mia camera ideale’, indetto dall’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) dell’IT Oriani di Faenza, con il patrocinio del Collegio provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati, rappresentato dalla Geometra Bruna Camurani, e con Giacomo Severi de LA BCC, responsabile area territoriale di Faenza.

Quest’anno l’aula magna dell’Oriani non era gremita di studenti e insegnanti come negli altri anni, ma il Dirigente scolastico Fabio Gramellini ha desiderato comunque garantire l’ufficialità delle premiazioni accogliendo i giovanissimi vincitori.

Dopo gli indirizzi di saluto del Dirigente dell’Oriani, la matinée è stata condotta dal professor Marco Lega, che ha illustrato ai partecipanti le decisioni della giuria, assegnando a giudizio insindacabile, per le mani del preside dell’Oriani e della Geometra Bruna Camurani, il primo premio allo studente Giacomo Iamino Ricci (I.C. ‘Baracca’ di Lugo), con un buono di 450 euro; il secondo premio è stato assegnato alla studentessa Asia Domeniconi (I.C. ‘Bendandi’ di Faenza), con un buono di 300 euro; alla terza vincitrice, Alice Bosi (I.C. ‘Carchidio Strocchi’ di Faenza), vanno infine 150 euro. Tutti e tre i buoni, da utilizzarsi per l’acquisto nei negozi Mediaworld, sono stati offerti dal Collegio Geometri, che sostiene anche una copertura del costo dell’iscrizione all’indirizzo CAT, oltre ai premi aggiuntivi che destina ai meritevoli per essersi piazzati in buona posizione nella graduatoria.

In sala erano presenti, oltre a due classi dell’indirizzo CAT dell’Oriani, anche alcuni studenti della classe terza secondaria di primo grado di Faenza e dei residenti nei Comuni di Alfonsine, Mezzano, Brisighella e Massa Lombarda, accompagnati dai rispettivi docenti e di alcuni dirigenti scolastici.

“Questa edizione si è contraddistinta ancora una volta per l’originalità degli elaborati, circostanza che per il comitato organizzatore è parsa motivo di ammirazione, anche in relazione al delicato momento che sta vivendo la Scuola italiana” hanno spiegato dalla giuria -. La valutazione dei lavori è stata effettuata da un’apposita commissione composta dal dirigente dell’Oriani, da architetti e ingegneri insegnanti di materie professionali nell’Istituto, indirizzo CAT, e dalla Geometra Camurani in qualità di rappresentante del Collegio Provinciale Geometri”.

“Originalità e ingegno, creatività, idee progettuali e competenze grafiche sono stati gli assiomi fondamentali nella realizzazione di questa ottava edizione per una giuria attenta e qualificata, che ha riservato ai vincitori numerosi premi, tra carte bancarie BCC prepagate, oltre a gadget per tutti i partecipanti e buoni spesa per acquisti di materiale didattico” prosegue la nota inviata scuola.

“Un premio speciale, ‘Più e/o Meglio’, viene riservato anche alla classe e all’Istituto scolastico distintisi con i risultati migliori: si tratta della classe 3B del Comprensivo ‘Matteucci-Faenza Centro’ di Faenza, alla quale viene riconosciuto un premio per l’acquisto di materiale utile alla didattica; l’altro premio è stato destinato al Comprensivo ‘Bendandi’. Entrambi i premi sono offerti dal Collegio Geometri ravennate. Menzione speciale è stata riservata infine per lo studente Riccardo Francesconi (I.C. ‘Pascoli’ di Sant’Agata).