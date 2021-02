‘Lectio’ sulla nascita dell’Europa, il sindaco di Faenza Massimo Isola incontra gli studenti

Con il primo appuntamento di questa mattina, 8 febbraio, all’Istituto Oriani di Faenza, è iniziato un ciclo di incontri di educazione civica nelle scuole superiori di Faenza sul tema della nascita dell’Europa. Gli appuntamenti sono tenuti dal sindaco Massimo Isola, non solo in qualità di primo cittadino ma anche per la sua formazione universitaria in Lettere e Filosofia con tesi in Storia contemporanea.

Questa mattina il primo appuntamento è stato con gli studenti delle classi prime delle sezioni C e D dell’indirizzo economico. Nel corso dell’incontro Isola ha ripercorso le tappe fondamentali che hanno portato, dopo il secondo conflitto mondiale, alla nascita dell’Unione Europea, dalla costituzione della Ceca, il Comitato europeo del carbone e dell’acciaio fino all’attuale UE. Il primo cittadino ha sottolineato quanto “L’Europa è l’unico continente dove è praticata la ‘sovranità dei nomi’, dove cioè, a differenza di altri Paesi, le strade e le piazze vengono identificate con i personaggi che hanno lavorato e contribuito alla realizzazione delle società”.

Nel sottolineare i passaggi importanti per arrivare all’Unione europea, così come la conosciamo oggi, il sindaco Isola ha inoltre approfondito l’importanza del progetto Erasmus, iniziativa che porta tantissimi studenti, di tutte le età, dalle elementari a quelli universitari, a entrare in contatto con colleghi di altri paesi europei nell’ottica di uno scambio di esperienze e contaminazione culturale.

“Faenza –ha detto ancora Isola– è una città con una forte identità europea. Proprio per questo motivo nel 1968 infatti, terza città in Italia e prima non capoluogo di provincia, ha ricevuto il Premio Europa. Faenza inoltre, sin dal 1400, è diventata molto famosa in tutta Europa per aver introdotto nel mondo della ceramica la tecnica dei ‘bianchi’; proprio il tema dell’artigianato artistico ma anche per il ‘suo’ teatro comunale Angelo Masini -ha poi concluso il sindaco- sono elementi per i quali Faenza è saldamente ancorata all’Europa, facendo parte della Strada europea della ceramica e della Strada europea dei teatri storici che coinvolgono la nostra città in moltissime iniziative”.

Lunedì 15 gennaio il sindaco Isola incontrerà altre classi dell’Istituto Oriani per due lezioni, una sul tema dell’Europa e l’altra sulla Shoa.