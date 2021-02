Progetto “Cortili illustrati”. Le illustrazioni di Giada Franceschelli sulla recinzione della Scuola Pascoli di Cervia

“Pochi colori, tante storie” è il titolo della raccolta di tavole illustrate dalla giovane illustratrice cervese Giada Franceschelli, e affisse sul recinto del cortile della Scuola Pascoli. La piccola mostra a cura del Consiglio di zona centro sarà visibile questo mese.

Le micro mostre mensili di illustrazioni di giovani artiste attive in Romagna fanno parte del progetto Cortili illustrati del Consiglio di zona Cervia centro. Ogni mese dal 2019, sulla recinzione del cortile della Scuola Pascoli, vengono affisse piccole opere illustrate dedicate ai ragazzi ( ma non solo) che sostano o transitano nel Vialetto Rimembranza.

“Le illustrazioni sono un’occasione per allenare lo sguardo con piccoli esercizi di bellezza, per far affiorare pensieri e ricordi da usare, come un balsamo, contro paure e chiusure che impoveriscono la nostra immaginazione” spiegano dal Consiglio di zona.

Le illustrazioni in mostra fanno parte dell’albo illustrato “Mannaggia, piove” edito da Pulci volanti. L’autrice le ha realizzate con matite colorate rielaborandole in digitale. Così si presenta Giada Franceschelli: “Affascinata dalle immagini, coltivo da sempre la passione per il disegno. Dopo il Liceo artistico, ho frequentato a Urbino l’Accademia di Belle Arti e l’Istituto ISIA, specializzandomi in grafica delle immagini e illustrazione. Collaboro con vari editori; sono parte del collettivo di illustratori “Rotondo” con cui ho partecipato a Lucca Junior 2019 e 2020 e a Renner Italia per Cheap festival”.

