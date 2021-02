In sette uffici postali della provincia di Ravenna le cartoline dedicate al Carnevale

Poste Italiane dedica al Carnevale 2021 una colorata e animata cartolina filatelica. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa.

Soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale per l’emergenza sanitaria, Poste Italiane vuole sostenere il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

Il prodotto filatelico può essere acquistato dall’11 al 20 febbraio nei 6 Uffici Postali con sportello filatelico della provincia di Ravenna (Alfonsine, Castel Bolognese, Cervia, Faenza – via Naviglio, Lugo – via Magnapassi e Ravenna Centro – piazza Garibaldi).