La Rocca a 360 gradi. Nasce il virtual tour del Museo del Castello di Bagnara di Romagna

Nasce un tour virtuale per visitare il Museo del Castello, nonché gli angoli più suggestivi della Rocca di Bagnara di Romagna.

L’idea è nata dalla volontà di superare la difficoltà oggettiva per alcuni, nel raggiungere la più recente sezione del Museo del Castello, l’Archivio della Memoria, collocato in cima al Mastio e raggiungibile solo con una scala a chiocciola in arenaria, piuttosto impegnativa. Da questo spunto è diventato un progetto promozionale e di valorizzazione dell’intera Rocca, la cui utilità è legata anche alle limitazioni imposte dalla pandemia.

“L’obiettivo centrato è aver reso il Museo più multimediale, interattivo e fruibile per tutti, anche negli spazi in cui è impossibile eliminare le barriere architettoniche – ha dichiarato il sindaco Riccardo Francone – e ci auguriamo di incuriosire tanti visitatori, anche lontani, con questo assaggio a 360 gradi”.

Il progetto è stato curato dal fotografo Davide Drei dello Studio Photò di Ravenna ed è stato realizzato anche grazie al cofinanziamento regionale ottenuto dal Comune di Bagnara nell’ambito della Legge 18.

“Oggi e nel futuro è nostra convinzione che sarà sempre più importante essere presenti sul web con prodotti di altissima qualità, di facile consultazione, che emozionano e provocano il desiderio di visitare dal vivo la struttura rappresentata – ha spiegato Davide Drei -. I nostri virtual tour sono possono essere integrati con fotografie, filmati, e link web, in poche parole rappresentano una vera e propria guida visiva ed emozionale per il turista”.

Il virtual tour è disponibile sul sito istituzionale del Comune, su www.bagnaraturismoalcastello.it, oppure direttamente nel sito www.romagnavirtualtour.it.