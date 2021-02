Lezione online di storia dell’arte con la Direttrice del Museo Nazionale di Ravenna, Cetty Muscolino

Mercoledì 10 febbraio, alle ore 17, è in programma un nuovo appuntamento per il Corso di Area Storico-Umanistica diretto dalla prof.ssa Fulvia Missiroli dal titolo: Dante: la sua opera, il suo mondo.

Per l’occasione la Dott.ssa Cetty Muscolino, già Direttrice del Museo Nazionale di Ravenna e della Scuola per il Restauro del Mosaico, terrà la prima lezione di un ciclo di tre appuntamenti dal titolo: Tramutarsi in alberi e fiori, nella quale traccerà un percorso attraverso le iconografie più celebri che narrano alcune metamorfosi narrate dal mondo pagano.

La lezione-conferenza è a libero accesso attraverso la diretta streaming sul canale Youtube della Casa Matha di Ravenna.