Villaggio Globale. Riparte il progetto di portierato sociale “Mo va là!”

Compie un anno e riparte il portierato sociale “Mo va là!”, un progetto di Villaggio Globale, cooperativa sociale, finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Il portierato sociale è un progetto rivolto a persone in difficoltà nel far fronte in autonomia ad alcune incombenze quotidiane quali, ad esempio, piccole commissioni e semplici manutenzioni domestiche.

Il progetto ha attivato un gruppo di volontari e operatori sociali organizzati per sostenere le persone in difficoltà nelle incombenze della vita di tutti i giorni. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Servizio sociale associato del Comune di Ravenna.

È possibile rivolgersi al portierato sociale il martedì e il venerdì dalle 10 alle 13, telefonando al numero 0544 482052, oppure scrivendo una email a cittattiva@comune.ra.it. Si possono ottenere informazioni, richiedere sostegno oppure offrirsi come volontari: sono diverse infatti le persone che dedicano alcune ore del proprio tempo libero per sostenere concittadini e vicini di casa, creando anche relazioni e reti di buon vicinato.