A San Valentino si va alla scoperta della Ravenna di Dante con due visite speciali sull’amore

Nell’ambito di Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, iniziativa organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo e inserita nell’ambito delle celebrazioni di 700 VIVADANTE, è in programma un appuntamento speciale dedicato a San Valentino: domenica 14 febbraio alle ore 11.00 Tiziana Brescacin terrà la visita “I Santi nella Commedia” dedicata all’amore divino, mentre alle ore 15.00 Manuela Farneti condurrà la visita “Francesca da Polenta: da peccatrice lussuriosa a eroina della libertà” dedicata all’amore passionale.

Per questa ricorrenza viene riproposta anche la gift card di Incontro a Dante quale dono di cultura e gesto d’amore che offre un arricchimento per lo spirito e risalto ad una Ravenna che è davvero un museo a cielo aperto in cui ogni angolo, scorcio, mattone racconta secoli di storia e di arte.

La gift card consente di godere di una delle diverse visite guidate a tema dantesco che si tengono ogni sabato e domenica alle ore 11.00 per tutto l’anno del settecentenario. Sarà sufficiente scegliere la visita preferita e prenotarla su eventbrite.it e ravennaexperience.it o contattando direttamente la guida. Il programma, costantemente aggiornato, è consultabile su facebook.com/incontroadante.

La gift card è personalizzabile con il proprio nome e quello della persona che la riceve e viene fornita insieme ad un’elegante scatolina in cartoncino con nastro rosso. Ha un costo di 10 euro, come le visite guidate, ed è valida fino al 5 settembre 2021.

Le visite hanno una durata di un’ora e mezza. Rivolte ad un massimo di 20 persone, sono effettuate prevalentemente in esterno rispettando i protocolli COVID-19 e con l’ausilio di radioguide, per il mantenimento del distanziamento sociale.

A Ravenna è possibile acquistare la gift card presso Salbaroli in via Gamba 16 e Imad Punto Mosaico via F. Negri 4/A, mentre per conoscere i punti vendita fuori Comune o avere informazioni sulle visite è sufficiente telefonare al 339.3852304 o inviare un’email a guideilcamminodidante@gmail.com.