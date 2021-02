Fondazione e Banca del Monte di Lugo e Crédit Agricole al fianco di “DREI ITALIA” per rigenerare elettrodomestici usati

L’attenzione e la tutela verso le persone disabili o svantaggiate ed il rispetto per l’ambiente inteso anche come comportamento responsabile nell’utilizzo di beni e strumenti d’uso quotidiano. Sono temi molto importanti, verso cui la nostra società manifesta una crescente consapevolezza. Il percorso intrapreso dalla Cooperativa Sociale DREI ITALIA, con sede a Lugo, via Visani, 7, rappresenta l’esempio di come l’impegno costante e concreto nel sostenere e sviluppare questi due temi, facendoli interagire, possa trasformarsi in un’esperienza lavorativa di grande valore umano e di innovativa economia sostenibile.

Seguendo le linee guida del suo progetto la Cooperativa ha creato un laboratorio per la rigenerazione di elettrodomestici usati impegnando in questa attività alcuni ragazzi, che devono superare o gestire al meglio fattori di disagio e di varie disabilità, guidati da tecnici competenti in grado di trasmettere loro le nozioni indispensabili per un approccio graduale al mondo del lavoro. Gli elettrodomestici, di norma resi dalle famiglie dopo un nuovo acquisto, se idonei vengono rigenerati e rivenduti, altrimenti sono smontati per il recupero di pezzi utili.

Il progetto è stato apprezzato anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo che ha voluto prendervi parte contribuendo, in collaborazione con Crédit Agricole Italia, all’acquisto di un carrello elevatore elettrificato che facilita notevolmente sia il trasporto in laboratorio degli elettrodomestici per la rigenerazione, sia la collocazione al domicilio in caso di successivo acquisto.

Nei giorni scorsi il Presidente della Fondazione, Raffaele Clò, ha fatto visita ai laboratori di DREI ITALIA accolto dal Presidente della Cooperativa, Giovanni Arena, che lo ha guidato nei vari reparti e gli ha illustrato i protocolli previsti per svolgere proficuamente ed in sicurezza tutte le attività: dal ritiro presso privati degli elettrodomestici dismessi, trasportati in laboratorio con il furgone aziendale, alla diagnosi sulle possibilità di recupero seguita da diversi livelli di manutenzione, fino al banco di prova dal quale, dopo un serio e consapevole processo di rigenerazione, gli elettrodomestici vengono trasferiti nella zona di esposizione in attesa di essere venduti come beni in piena funzionalità, a prezzi adeguati e con le ordinarie funzioni di assistenza post vendita.

Durante il percorso all’interno del laboratorio, Giovanni Arena ha presentato a Raffaele Clò alcuni dei giovani collaboratori che operano nella Cooperativa Sociale i quali hanno mostrato la versatilità e la multifunzionalità di impiego del carrello elettrificato acquistato con il contributo della Fondazione e di Crédit Agricole Italia: esso infatti non è solo un valido supporto per il sali-scendi delle scale, in sicurezza e con notevole risparmio di fatica, ma anche uno strumento molto pratico per lo spostamento degli elettrodomestici all’interno dei locali in cui avviene la lavorazione.

Nel saluto di congedo, Raffaele Clò si è complimentato per l’impegno profuso in questa nuova attività tanto meritoria ed ha ringraziato il Presidente e gli operatori di DREI ITALIA per l’accoglienza ricevuta e l’attenzione dimostrata nell’illustrare le varie fasi lavorative svolte nel laboratorio; ha pure auspicato che questo esempio di commercio eco-sostenibile, promosso da una categoria di lavoratori bisognosi di tutela e protezione, non rimanga sono uno slogan ma diventi ben presto una pratica diffusa alla quale possano avvicinarsi, senza prevenzioni o sospetti, le famiglie dei consumatori.

La mostra per la vendita di elettrodomestici rigenerati, in via Visani, 7, a Lugo dovrà essere più conosciuta e frequentata e per contribuire a ciò anche la Fondazione si impegnerà a fare la sua parte.