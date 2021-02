Il Sindaco Medri ha incontrato Luciano Boscolo Cucco amico di Cervia

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri ha ricevuto la visita di Luciano Boscolo Cucco de “La Dragaggi” di Marghera e Console della Mariegola delle Romagne nelle Venezie. Luciano da tempo è un vero e proprio amico di Cervia e di tanti cervesi.

“Numerosi i legami con la città e con altre città costiere della Romagna, in particolare con le varie associazioni legate al mare, derivanti sia da preesistenti rapporti per lavori fatti nel tempo dalla Società La Dragaggi, sia per la sua passione per il mare – spiegano dal Comune di Cervia -. La sua amicizia con le marinerie locali, raggruppate nell’Associazione “Mariegola delle Romagne” l’ha visto partecipare a diverse edizioni della “Rotta del Sale” con le barche storiche, tanto che è stato nominato Console della Mariegola delle Romagne nelle Venezie”.

Nell’occasione Luciano ha voluto omaggiare il Sindaco e la città di Cervia, offrendo due opere d’arte. La prima è un quadro del pittore chioggiotto Luca Stornellon, che raffigura alcune imbarcazioni storiche tipiche della marineria adriatica ormeggiate in Piazza Vigo. Si tratta del trabaccolo “Barchet” e del bragozzo “S. Nicolò” della tenza di Cesenatico; del lancione “I Tre Fratelli” della tenza di Cervia; della lancia “Saviolina” della tenza di Riccione.

La seconda è una forcola (tipico appoggio “Remo (attrezzo)” remo, opera di un artigiano di Chioggia, sulla quale figura l’immagine del bragozzo “San Nicolò”.

Durante l’incontro sono stati affrontati anche i temi relativi alle imbarcazioni storiche della marineria romagnola e della Mariegola, convenendo sulla necessità, appena terminata l’emergenza sanitaria, di aprire una riflessione approfondita e condivisa sia da parte delle istituzioni pubbliche che dalle marinerie, per rilanciare l’immagine e l’attività della Mariegola delle Romagne.

La Mariegola è un’associazione che ha una forte valenza turistica oltre che culturale, in quanto valorizza la tradizione marinara della costa e delle barche storiche delle Tenze, fondatrici dell’Associazione culturale “Mariegola delle Vele al Terzo e delle Barche da Lavoro Romagne”. Una flotta di tradizionali imbarcazioni dell’alto e medio Adriatico, che con l’evento la “Rotta del Sale” ripercorre l’antica rotta adriatica che collegava Cervia a Venezia per il trasporto del sale, portando alla Serenissima il prezioso oro bianco.