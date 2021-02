San Pietro in Vincoli. Area adibita a futuro parcheggio per polo scolastico: non saranno eseguiti scavi nel profondo

Il 10 febbraio si è riunita la commissione 9 Lavori pubblici dove si è discusso in merito alla delibera di esproprio dell’area adibita per la costruzione di un futuro parcheggio per il polo scolastico di San Pietro in Vincoli, i tempi per l’esproprio saranno di 60 giorni, i plessi scolastici interessati, contano circa 300 frequenze giornaliere in media, ed era necessario trovare una soluzione logistica.

Per l’opera, non saranno eseguiti scavi nel profondo, le modalità di intervento si integrano con il contesto ambientale circostante, con barriere e verde, per non impattare l’ambiente circostante ha sostenuto l’Assessore di riferimento Fagnani.

L’intervento metterà in sicurezza la viabilità delle strade che circondano gli edifici durante l’arrivo e l’uscita dei bambini dalle scuole, per questo guardiamo con favore alla realizzazione dell’opera consapevoli però che ad oggi siamo primo livello della progettazione, non di dettaglio, come saranno quelli definitivi e esecutivi, il progetto in essere risulta progettato al meglio per l’ esigenze della comunità. I tecnici comunali contano di riuscire a mettere in gara il progetto entro la fine dell’estate.