Unione Romagna Faentina. Ancora posti disponibili per il Servizio Civile 2021

“Mettiti in gioco” è lo slogan del servizio civile di quest’anno, ma è anche l’invito che rivolgiamo ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 28 anni sensibili al tema dell’inclusione e del sostegno alle persone più fragili. Tra pochi giorni scade il termine per presentare la propria candidatura e qui vi ripresentiamo brevemente i progetti finanziati dal Ministero delle Politiche Giovanili e Servizio Civile all’interno dell’Unione della Romagna Faentina. Ci sarà inoltre un incontro online venerdì 12 febbraio 2021 alle 10.30 tenuto dall’Informagiovani per approfondire il tema del servizio civile.

I progetti dell’Unione in breve

Il progetto “Da zero a diciotto: verso l’infinito!” va in aiuto ai minori, attraverso un’azione finalizzata a ridurre il disagio, l’abbandono e l’allontanamento sia scolastico che da contesti di crescita personale. Il coinvolgimento attivo dei volontari servirà da stimolo per l’educazione culturale dei più giovani che vivono in contesti di marginalità sociale.

Il programma del progetto “Da zero a cento: Donne e Autodeterminazione” sarà incentrato, non solo sull’aiuto alle donne vittime di violenze, ma a comprendere i bisogni e le sfide che la società presenta. In particolare, si focalizzerà sui temi di sostegno, inclusione e partecipazione di donne, e dei loro figli minori, a rischio o in condizione di marginalità sociale e/o isolamento, non tralasciando l’importanza di una necessaria sensibilizzazione culturale rispetto a questo fenomeno verso la società civile.

Il progetto “Da sessantacinque a cento: anziani per il futuro” punta a rafforzare il processo di integrazione tra generazioni, permettendo l’inclusione e la partecipazione nella vita sociale e culturale del Paese di anziani e anziane. L’obiettivo è dar loro la possibilità di creare relazioni significative con i volontari, a raccontarsi, emozionarsi, condividere opinioni e il proprio vissuto, valorizzando le proprie esperienze di vita.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web dell’Unione della Romagna Faentina: http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Bando-Servizio-Civile-Universale-2021

Altri progetti

Tre progetti disponibili anche presso la Caritas Diocesana di Faenza-Modigliana, dislocati tra Brisighella e Faenza, negli ambiti di assistenza alle donne in difficoltà, di educazione alla mondialità e di aiuto agli adulti in condizioni di disagio. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://www.caritasfaenza.it/bando-di-servizio-civile-universale-10-posti-con-la-caritas-di-faenza/

Un incontro per conoscerli meglio

L’Informagiovani dell’Unione riorganizza un secondo incontro dedicato ai ragazzi che vogliono capire meglio in cosa consiste il servizio civile e a quali progetti possono fare domanda. Venerdì mattina, ore 10.30, si terrà l’incontro online visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Informagiovani: https://www.facebook.com/igfaenza/posts/3577002919062362.

Informazioni su come candidarsi

Tutti i progetti potranno dare ai giovani volontari la possibilità di fare esperienze di inclusione e partecipazione sociale, arricchirli con valori di impegno civico e solidarietà verso le persone più deboli.

Per candidarsi è necessario presentare una domanda online sul sito web domandaonline.serviziocivile.it, tramite SPID, entro le ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021.