Unione Romagna Faentina. Celebrazioni per ricordare la tragedia delle Foibe e dell’esodo giuliano dalmata

Anche a Faenza, nella mattina del 10 febbraio si è celebrata il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, durante l’esodo giuliano-dalmata, relativamente alle vicende nel periodo del secondo dopoguerra lungo il confine orientale. Alle 8.45, Mons. Mariano Faccani Pignatelli, alla presenza del sindaco Massimo Isola, di diversi assessori dell’amministrazione manfreda, del presidente del Consiglio comunale, Niccolò Bosi, della consigliera regionale Manuela Rontini e della vice-sindaca di Brisighella, Marta Farolfi, ha celebrato una messa nella chiesa di Sant’Agostino.

Alle 9.30 il momento ufficiale al piazzale Vittime delle foibe dove, alla presenza delle autorità e di una ventina di convenuti il sindaco Isola, ha sottolineato quanto “Questa giornata di ricordo sia stata voluta per condividere un momento di riflessione a ricordo delle vittime delle foibe dove tanti italiani in quella frattura nell’Europa, creata dal conflitto mondiale, vennero uccisi. Quei tragici fatti ci devono far tenere bene a mente che i conflitti si devono superare con le parole e la mediazione e non con la guerra. Noi siamo i figli della pace, della Costituzione italiana, della Repubblica italiana e dell’Europa che hanno scelto la pace e che disprezza qualsiasi tipo di violenza”.

L’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna, sui propri canali social (Facebook: istitutostoricoravenna e sul canale You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCeu50uZc9OGXdCMZkIU0ZGw) , nell’occasione ha messo a disposizione il documentario ‘Esuli, Storie di profughi istriani, giuliani e dalmati giunti nella provincia di Ravenna’, di Michele Bentini.

Nella mattina del 10 febbraio, a Faenza, assieme agli amministratori dell’Unione della Romagna Faentina, la consigliera regionale Manuela Rontini ha partecipato alle celebrazioni organizzate in occasione del #giornodelRicordo.

“Una tragedia, quella delle Foibe e dell’esodo giuliano dalmata, troppo a lungo dimenticata” afferma Rontini sulla sua pagina Facebook ufficiale, aggiungendo: “Un dramma che costò la vita a tanti innocenti, costretti a subire indicibili violenze da parte delle truppe di Tito, e causò l’esilio di tanti italiani, persone e famiglie intere, costrette a fuggire dalle proprie case.

Un monito che la storia ci consegna, su cui abbiamo il dovere di costruire una memoria sempre più condivisa.

#pernondimenticare” “.