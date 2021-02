Continuano le dirette YouTube del Gruppo Astrofili Faenza: l’11 febbraio si parla di meteorologia

Continuano le dirette YouTube mensili organizzate dal Gruppo Astrofili Faenza. In questa serata si parlerà di meteorologia con Roberto Gentilini, responsabile dell’Osservatorio Meteorologico Torricelli di Faenza. A seguire Fabio Fabbri mostrerà con Stellarium il cielo del mese e i principali fenomeni astronomici

La meteorologia è un argomento molto sentito dagli astrofili, in quanto devono tenere conto delle previsioni meteo per programmare le serate in cui effettuare le osservazioni astronomiche, cercando di evitare vento e nuvole. Vedremo come reperire e come interpretare le carte meteorologiche – commentano dal Gruppo Astrofili Faenza – oltre a rispondere alle domande del pubblico.

La diretta inizierà giovedì 11 febbraio alle 21 e potrà essere seguita pubblicamente su YouTube all’indirizzo

www.youtube.com/astrofaenza/live.

Sarà disponibile una chat con cui si potranno fare domande e commenti durante la diretta. Successivamente alla diretta, il video potrà essere rivisto all’indirizzo https://youtu.be/Amw-_ojlzkA.