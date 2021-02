Campagna Amica Ravenna: al Mercato Contadino weekend con ”L’aperitivo dei morosi” e ricette del carnevale  

Il fine settimana si avvicina e il Mercato Contadino coperto di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59, Ravenna) si prepara per accogliere i cittadini-consumatori con un doppio appuntamento all’insegna del cibo giusto per celebrare Carnevale e San Valentino e al contempo sostenere la buona economia del territorio duramente colpita dagli effetti della pandemia globale.

Si parte oggi, venerdì 12 febbraio, con l’apertura del Mercato dalle 14.30 e la possibilità di fare una spesa sana e locale sino alle 19. In occasione di San Valentino il Mercato propone la speciale Lovebox ‘Agriaperitivo dei Morosi’ da asporto. Due le versioni create grazie alla sinergia tra l’Agriturismo Martelli di Borgo Montone e la cantina-azienda agricola Alessandra Ravagli di Ragone: la prima ‘salata’, con gli stuzzichini contadini dell’agrichef Martelli abbinati ad 1 bottiglia di Rosso Ravenna IGP e la seconda versione ‘dolce’ con i biscotti degli innamorati abbinati ad 1 bottiglia di Braghira Albana dolce IGP e ad 1 bottiglia di Rosso Ravenna.

Le speciali box possono essere prenotate ai numeri 347 8884547 – 339 2206342 e ritirate direttamente al Mercato anche nella mattinata di sabato 13 febbraio quando i produttori agricoli di via Canalazzo 59 celebreranno anche il carnevale con distribuzione ai clienti di assaggi da asporto di dolci del carnevale tipici del territorio Ravennate a cura dell’Azienda agricola La Giuggiola di San Marco.

Si ricorda che il Mercato di Campagna Amica è aperto tutti i martedì e i sabato mattina dalle ore 8.30 alle 13 e il venerdì dalle ore 14.30 alle 19.