Chiusura online per la stagione delle Arti della Marionetta: appuntamento di Carnevale con Fagiolino

Domenica 14 febbraio sarà online l’ultimo appuntamento della stagione 2020/21 de Le Arti della Marionetta. Una stagione diversa dalle altre: inaugurata dal vivo il 25 ottobre scorso con La regina della neve, la programmazione si è convertita online già per la festa Baby Halloween, il 31 di ottobre, e si è reinventata in un palinsesto ibrido, fatto di momenti spettacolari e di laboratori, tutti su Zoom e in diretta dalle Artificerie Almagià di Ravenna.

Sarà domenica 14 febbraio l’ultimo degli appuntamenti previsti per la stagione corrente. Quella che sarebbe stata una grande festa di Carnevale in costume si trasforma in una diretta livestreaming: ospite speciale sarà l’eroe della baracca, lo spericolato Fagiolino Fan Fan. Gli spettatori, rigorosamente in costume – mamme e papà compresi – potranno assistere ad uno spettacolo di burattini della Famiglia Monticelli. Dopo lo spettacolo seguiranno un gioco e un laboratorio per poter festeggiare insieme una delle feste più antiche e più divertenti che l’uomo abbia mai creato. I partecipanti potranno fare la conoscenza di tutti gli amici di Fagiolino: Arlecchino, Brighella, il dottor Balanzone, Pantalone, e imparare con loro il grande ballo di Carnevale per danzare tutti insieme, spettatori, musicisti e burattini.

L’appuntamento è per le ore 17:00 sulla piattaforma Zoom (scaricabile gratuitamente).

È possibile acquistare i biglietti online al sito www.vivaticket.com.

Il costo è a connessione (biglietto unico 10 euro a nucleo familiare).

Per qualsiasi informazione dettagliata potete contattare la info line 392 6664211 e ogni aggiornamento verrà postato sulla pagina FB delle Arti della Marionetta e del Museo La casa delle Marionette. Per rimanere sempre informati sulle prossime attività si consiglia l’iscrizione alla newsletter attraverso il sito www.teatrodeldrago.it.

La rassegna è diretta e organizzata da Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli in convenzione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna il MIBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.