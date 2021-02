Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli dell’Itc Ginanni

Sono state assegnate oggi le borse di studio relative all’anno scolastico 2019/20 a due studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Ginanni – indirizzo Sport Manager.

Sono stati premiati gli alunni Alice Ballardini (classe 4B SM) e Filippo Massa (classe 3D SM) per essersi distinti per meriti scolastici e risultati sportivi. Sono stati ricompensati per l’impegno costante negli studi, per le loro capacità e la loro volontà.

L’evento rientra nel progetto “Job Around the Sport” che coinvolge l’ITC Ginanni (indirizzo Sport Manager) ed il Liceo Scientifico Oriani (indirizzo Sportivo) e che focalizza gli interventi e l’attenzione ai giovani ed alla loro formazione.

Alla premiazione, svolta in videoconferenza, il Dirigente Scolastico Domenico Guarracino si è complimentato con i ragazzi premiati e con i rispettivi familiari. Congratulazioni anche dai docenti Proietti, Cammisa, Lodico, Feletti e Morigi presenti alla ‘cerimonia virtuale’.

Ad Alice e Filippo le lodi e l’augurio che continuino sempre su questa strada da parte del gruppo di lavoro del progetto “Job Around the Sport”: Alma Sport Service, le Associazioni Sportive che vi aderiscono e le aziende private che lo sostengono.

Le borse di studio – buono dal valore di 100€ per l’acquisto di libri – sono state offerte dall’azienda Ottima Soluzioni.