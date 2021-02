Favole di Carnevale alla sala Malva Nord di Cervia

Durante il Carnevale, la Sala Malva Nord decide di intrattenere nuovamente i bambini con la lettura di alcune favole. Dopo “FiabAmerica Latina” e “Favole dal Bosco” arriva “Favole di Carnevale” un evento dedicato alle letture di storie, favole e fiabe in tema carnevalesco.

Sabato 13 febbraio alle 17 avrà luogo il terzo evento online dedicato alle letture per bambini.

Si alterneranno nel ruolo di lettori diversi volontari, che avranno l’occasione di prestare la loro voce per un momento di spensieratezza dedicata ai bambini e alle loro famiglie. L’età consigliata è dai 6 anni in avanti.

L’evento si svilupperà online utilizzando la piattaforma Zoom, che dovrà essere scaricata e i cui dettagli per accedere saranno riportati sulla pagina Facebook e Instagram di Sala Malva Nord. Inoltre sarà comunicato il link per partecipare all’evento sui social network dello spazio di via dei Papaveri.

Per informazioni e per richiedere il link è necessario inviare un messaggio privato alla pagina di Sala Malva Nord o scrivere un messaggio al 3425211536.