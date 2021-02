Fiab Ravenna: una pedalata lungo il mare d’inverno

Questo week-end Fiab Ravenna propone un bel giro lungo la costa, sempre in versione gpx da scaricare e seguire con una qualsiasi App su smartphone, stante il perdurare delle limitazioni prudenziali per le uscite di gruppo.

“Percorriamo tutta la costa da Lido Adriano, che raggiungiamo pedalando lungo l’argine dei Fiumi Uniti, fino a Porto Corsini, componendo un anello di circa 40 km su terreno pianeggiante. Le belle passerelle in legno e gli accesi naturali alla spiaggia che si trovano lungo il percorso consentono delle piacevolissime soste per ammirare il mare. La spiaggia d’inverno sembra senza fine, libera dalla invasione festosa tipica dei mesi estivi e offre una gamma cromatica di colori freddi. È un po’ trasandata, piena di conchiglie e dei legni di mare, tronchi staccati da qualche tempesta, che hanno navigato e sono stati spinti alla deriva, ma esprime sempre un grandissimo fascino” commentano da Fiab.

“In questo week-end la temperatura non sarà mite, ma la nostra suggestione di escursione è scaricabile e fruibile in qualsiasi momento e questa modalità è il modo che FIAB Ravenna ha scelto per tenere desta la curiosità ciclo-escursionistica sul nostro territorio anche durante le restrizioni dovute al Covid – proseguono -. Poi, visto che siamo a Carnevale, se volete, potete trasformare la pedalata in una personale uscita goliardica e mandarci la vostra foto, simpaticamente travestiti in costume carnevalesco: pubblicheremo le foto sui nostri social! Tutti i dettagli sul nostro sito www.fiabravenna.it .