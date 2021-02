MEI. Il 13 febbraio la terza puntata di “Sanremo siamo noi”, gli anni ’80

La storia della musica italiana attraverso i sette decenni del festival di Sanremo: è “Sanremo siamo noi”, la trasmissione prodotta in collaborazione dal MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) e dal sito OA Plus e in onda per tutto il mese di febbraio su Sport2u, la Web Tv di OA Sport e OA Plus. Un viaggio nei ricordi del Festival attraverso testimonianze, racconti, servizi e aneddoti che ci accompagneranno verso l’edizione numero 71 della kermesse sanremese che andrà in scena dal 2 al 6 marzo.

Le trasmissioni saranno condotte dai giornalisti Enrico Spada, Claudio Bolognesi e Simona Bastiani, dal presidente del MEI Giordano Sangiorgi e dal compositore e arrangiatore Gabriele Bertozzi con la presenza “virtuale” di alcuni ospiti che racconteranno la loro esperienza legata al Festival della Canzone Italiana.

La terza puntata andrà in onda in prima battuta domenica 14 febbraio alle 20.30 e si parlerà delle edizioni del Festival che vanno dal 1980 al 1989, il periodo della rinascita e del massimo splendore ma anche del playback nella kermesse sanremese. Gli ospiti della terza puntata saranno il cantante e musicista Nino Buonocore, che ha collezionato tre partecipazioni al Festival tra cui quella con il grande successo “Rosanna”, il bassista, arrangiatore e produttore Roberto Costa, che il festival di Sanremo da direttore di orchestra e arrangiatore lo ha vinto con “Portami a ballare” di Luca Barbarossa e lo scrittore e promoter Michele Minisci, autore del libro “Castrocaro-Sanremo sola andata” che racconta il legame tra i due Festival più importanti della recente storia della musica italiana.

Come vedere “Sanremo siamo noi”? Collegarsi sul sito www.sport2u.tv venerdì 12 febbraio alle 20.30, oppure da sabato 13 febbraio per vedere la puntata on demand, o accedere ai siti www.oasport.it e www.oaplus.it e cercare la web tv in home page. Nella quarta puntata di “Sanremo siamo noi” si parlerà delle edizioni dal 1990 al 1999 e gli ospiti saranno il cantante e componente dei Pooh Dodi Battaglia, Fabio Ricci e Alessandra Drusian, i Jalisse, trionfatori a Sanremo nel 1997.