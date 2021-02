Lavori alle Porte vinciane di Cervia: modifiche alla viabilità dal 15 febbraio nella zona di cantiere

Nei giorni compresi tra il 15 e il 17 febbraio saranno apportate alcune modifiche alla viabilità per il prosieguo dei lavori di ammodernamento e sostituzione delle Porte Vinciane di Cervia. Le strade interessate sono via Parini, e viale N. Sauro, per consentire lo smontaggio e lo smaltimento delle “vecchie” porte.

Le disposizioni

Via Parini

La via Parini resterà chiusa al traffico, con divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 8:00 del 15/2 alle ore 22:00 del 17/02 o sino alla fine dell’intervento, se questo si concluderà prima.

Per raggiungere le aree private di parcheggio, i residenti potranno accedere entrando e uscendo da via Oriani (doppio senso di marcia), tutti i giorni, dalle ore 19:00 alle ore 7:00 del giorno successivo.

Viale N. Sauro

direzione obbligatoria a sinistra, nell’incrocio con via Bonaldo dalle ore 8:00 del 15/12 alle ore 22:00 del 17/02.

E’ possibile seguire l’avanzamento dei lavori nella pagina:

https://protezionecivile.comunecervia.it/difese.html