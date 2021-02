Tornano gli episodi di Romagna Slang. La terza serie inizia con “Caparëla, caparlaza”

Romagna Slang è tornato con 25 nuovi episodi: la miniserie dedicata all’approfondimento su parole e modi di dire tradizionali del dialetto romagnolo ha lanciato la sua terza serie.

Dopo una prima serie “di prova”, che incontrò decisamente il gusto del pubblico, per la simpatia dei protagonisti e l’occasione di conoscere un po’ meglio le frasi dialettali che ormai si tende ad usare sempre meno, venne prodotta una seconda serie nella quale, accanto ai personaggi principali e caratteristici dei primi episodi, nonno Alfonso, i nipoti e l’immancabile narratore “saputone”, si accostarono alcuni volti di noti attori e attrici romagnoli come Maria Pia Timo o Gianni Parmiani.

L’accostamento con i volti celebri di Romagna prosegue anche in questa terza serie, che vedrà le comparsate di Raul Casadei, durante una vacanza dell’allegra famiglia romagnola in riviera, e il ritorno di Gianni Parmiani.

Avendo sposato il progetto di Romagna Slang fin dal suo esordio, Ravennanotizie continuerà a promuoverlo, pubblicando ogni domenica una nuova puntata, con l’obiettivo di divulgare in maniera divertente il nostro bellissimo dialetto e, perchè no, far sorridere i lettori!

“Romagna slang. In rumagnôl u s dis…” è un progetto ideato dall’Istituto Friedrich Schürr, con sede a Santo Stefano (Ravenna), e realizzato dal Gruppo Icaro, network multimediale riminese, con il contributo dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 16/2014 – Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia- Romagna . “Il dialetto è giovane su youtube ” è il titolo originale del progetto presentato in Regione da cui nasce l’idea di produrre clip dedicate ai modi di dire più tipici della tradizione della lingua dialettale romagnola. I video vogliono promuovere la conoscenza e diffusione del dialetto delle terre di Romagna comprese tra Ravenna, Faenza, Cotignola e Bagnacavallo.

https://www.dialettoromagnolo.it​

www.facebook.com/Associazione…