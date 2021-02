Matteo Cavezzali in scena in un teatro chiuso, in solidarietà con i lavoratori dello spettacolo

A un anno dalla chiusura dei teatri, Matteo Cavezzali parteciperà a un evento di solidarietà verso tutti i lavoratori del settore dello spettacolo, la messa in scena di un suo testo in un teatro chiuso al pubblico.

Il 19 febbraio alle 21, nel teatro Monte Baldo di Bretonico in Trentino andrà in scena il suo racconto inedito intitolato “Dettagli”. “Il teatro di Bretonico, come gli altri, ha il sipario calato da un anno esatto, per l’emergenza Covid. Il testo riecheggerà tra le poltrone vuote, sul palcoscenico impolverato, dietro un portone sprangato. Carmelo Bene aveva teorizzato “il teatro senza spettatori” come forma estrema di libertà dell’artista – spiega Cavezzali -. A me i teatri piacciono pieni, ma anche così sarà, in qualche modo, vivo. Consideratelo un piccolo atto di resistenza”.

“Dettagli” sarà interpretato dall’attore Michele Comite, che ha lavorato con Eugenio Barba, Marco Baliani, Danio Manfredini e Pippo Delbono. Le musiche originali saranno eseguite dal vivo da Matteo Rigotti. “Dettagli” è la storia di tre personaggi, una bambina, un ragazzo e un anziano, tutti e tre attraversano, per motivi diversi, un momento di crisi personale.

L’iniziativa organizzata dal festival Narrabaldo sarà visibile in diretta sul sito www.trentinospettacoli.it e sul canale youtube del Coordinamento Teatrale Trentino. Rimarrà poi visibile online per una settimana.

Il racconto anticipa il terzo libro di Matteo Cavezzali in uscita a giugno.