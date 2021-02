A Russi, laboratori informatici per la popolazione anziana

Il Centro sociale Porta Nova, con il patrocinio del Comune di Russi, organizza i “Laboratori informatici per la popolazione anziana”.

I temi che verranno affrontati riguardano l’identità digitale (SPID), il fascicolo sanitario online, il portale dell’INPS e come si usano le videochiamate con la piattaforma ZOOM.

I destinatari dell’iniziativa sono tutti i soci del Centro Sociale Porta Nova in possesso di smartphone, tablet o pc.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 5 marzo 2021 e i laboratori si svolgeranno nelle giornate di lunedì e mercoledì pomeriggio. Appena concluse le iscrizioni verranno comunicati orari e date delle lezioni.

Per informazioni e iscrizioni:

Centro Sociale Porta Nova

Martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30

Tel. 0544 582088

Email. portanovacentro@libero.it