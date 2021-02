Ravenna. Storica libreria Gulliver farà posto a supermarket Pam

La libreria Gulliver Mondadori, storico punto di riferimento per gli appassionati lettori del ravennate, ha dichiarato attraverso le pagine del Resto del Carlino che cesserà la propria attività dopo 25 anni di onorata ‘militanza’. In via Diaz, la nota libreria farà posto da domenica (ultimo giorno di apertura) ad un punto vendita del gruppo veneto Pam, catena di supermercati.

Si tratta del primo negozio del marchio Pam nella città di Ravenna. Il titolare, Gianluca Manca, sulle pagine del Resto del Carlino, ha espresso la propria amarezza per lo stravolgimento del settore nel corso degli ultimi anni, affermando di non riconoscere più il mestiere del quale si era innamorato cinque lustri or sono.

Tra le motivazioni per la cessazione dell’attività in via Diaz, Manca lamenta anche una scarsa valorizzazione del centro storico di Ravenna, asserendo che continuerà la propria attività nelle librerie Mondadori di Lido degli Estensi, Pinarella e Lido di Savio, dove avranno la precedenza a lavorare i tre dipendenti della Gulliver.