Appello dell’Alma Mater alla ricerca dei caduti in guerra: tra loro anche Ermes Parini di Castel Bolognese

Si cercano i famigliari e discendenti degli studenti che persero la vita nella Seconda Guerra Mondiale, dispersi in Russia: è il nuovo appello lanciato dall’Università di Bologna per poter consegnare le lauree ad honorem, esattamente come fatto per i caduti nella Grande Guerra, agli studenti dell’Alma Mater che dovettero abbandonare gli studi per recarsi al fronte. Dopo un primo appello, l’anno scorso, hanno risposto le famiglie di Placci Clelio e Del Bianco Fernando. Ora si cercano i parenti dei dispersi in Russia. Chi riconosce tra i nomi di seguito quello di un suo parente caduto nel corso della seconda guerra mondiale, disperso in Russia, è invitato a mettersi in contatto con l’Università scrivendo una mail a sandra.marciatori@unibo.it

Si cercano i parenti di:

Cenni Rososlino, Nato a Imola (BO), il 3 ottobre 1913, disperso sul fronte russo il 17/1/1943 in località non nota. Iscritto alla facoltà di Agraria, a.a. 1941-42 IV anno.

Pedrazzi Giorgio, nato a Bologna l’8/10/1913, disperso sul fronte russo il 20/1/1943 in località non nota. Iscritto alla facoltà di Economia e Commercio, a.a. 1941-41 f.c.

Giacomelli Giulio, nato a Bologna il 26/7/1919, disperso sul fronte russo il 31/1/1943 in località non nota. Iscritto alla facoltà di Chimica industriale a.a. 1941-42 V anno.

Moliterni Walter, nato a Bologna il 16/11/1914, caduto sul fronte russo il 13/8/1942, sepolto nel Cimitero militare di Fomichinskij. Iscritto alla facoltà di Economia e Commercio, a.a. 1933-34 I anno.

Parini Ermes, nato a Castel Bolognese il 28/10/1921, disperso in Russia il 19/1/1943.

Iscritto alla facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1941-42 II anno di Filosofia.