Rifondazione Comunista scende in piazza: sit-in di protesta contro il Governo Draghi a Ravenna

Il partito della Rifondazione Comunista dice NO al Governo Draghi e propone “a tutte le soggettività della sinistra sociale e politica di lavorare insieme per la costruzione di un’alternativa”. L’invito, aperto a tutte le forze democratiche di sinistra, anche della società civile, o a singoli cittadini è per sabato 20 febbraio alle 10 in Piazza del Popolo a Ravenna, per partecipare ad un sit-in in disaccordo con la formazione del governo presieduto da Draghi.

“Il governo del banchiere Draghi è una schifezza inguardabile – commentano senza mezzi termini da Rifondazione Comunista -. E non solo per i ministri politici su cui è impossibile non ironizzare, ma ancor di più per il profilo di quelli tecnici, espressione del mondo delle grandi imprese, della ricerca e delle università private e di Comunione e Liberazione. La transizione ecologica è una presa in giro affidata a uno di Leonardo Spa, la più grande azienda produttrice di armamenti del paese, passato per la Leopolda”.

“È la grande coalizione della vergogna – aggiungono -, la sintesi della miseria di classi dirigenti che hanno prodotto il declino del paese e la crescita delle disuguaglianze. Il sostegno di M5S e LeU dimostra che in parlamento non ci sono forze di rottura né di sinistra. Questo governo non è il male minore ma il peggio che avanza. Contro questo governo neoliberista l’unica scelta di sinistra è l’opposizione sociale e politica”.