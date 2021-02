Russi. Classe della scuola elementare in didattica a distanza causa studente positivo

Il Comune di Russi informa che Ausl ha comunicato che, una classe della scuola elementare di Russi, dal 19 febbraio, sarà posta in didattica a distanza a seguito della positivizzazione di uno studente.

Le famiglie saranno contattate dalla scuola per i provvedimenti del caso.

Il 17 febbraio il Comune di Russi conta 2 casi in isolamento domiciliare e per il 16 febbraio un caso, ricoverato non in terapia intensiva.