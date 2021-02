A Cervia girato il nuovo videoclip “Oasi” della cantante Aurimina

Si sono concluse in questi giorni le riprese del videoclip della cantate Aurimina, “OASI”, diretto da Samuele Sbrighi. Nel cast del videoclip c’è anche l’attore Jacopo Dei membro del Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore”, Centro per la formazione di attori con sede in Romagna aperto nel 2016 dallo stesso Sbrighi.





È già il secondo videoclip che Sbrighi gira a Cervia dopo il successo di “Rossetto” di Random, video in cui compare come attrice protagonista l’attrice cervese Emma Benini. Il video ad oggi ha totalizzato 7,5 milioni di visualizzazioni ed è valso a Random un doppio disco di platino. Cervia quindi protagonista ancora una volta nell’immaginario di Sbrighi visto che come location del nuovo video ha scelto il Grand Hotel di Cervia.





Ormai è noto l’amore di Sbrighi per Cervia, città dove Sbrighi è cresciuto e dove tutt’ora viene spesso in quanto vive il padre, il fotografo di scena Bruno Sbrighi.

L’acconciatura della cantante Aurimina è stata curata da Fabiola&Massimo parrucchieri di Cervia.



Jacopo Dei