Alfonsine. 1, 8, 16, 23 marzo nuove date per le vaccinazione

Il sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani ha comunicato ieri 18 febbraio, che l’Ausl ha attivato le agende di prenotazione per il mese di marzo su tutte le sedi vaccinali, inclusa Alfonsine, per la quale sono prenotabili le date dell’ 1, 8, 16, 23 marzo (il 22 febbraio è già completo).

“Al momento, le dosi in consegna consentono di effettuare, oltre alle 120 vaccinazioni programmate per lunedì 22 febbraio, ulteriori 60 vaccinazioni per ognuna delle giornate dell’1 e dell’8 marzo; nelle giornate del 16 e 23 marzo saranno effettuate, in ognuna, ulteriori 30 “prime” somministrazioni e 120 “seconde” somministrazioni- ha spiegato Graziani -. L’auspicio è che qualora ulteriori dosi siano rese disponibili da chi le produce, vi possa essere una ulteriore implementazione di date/posti disponibili.

Dato che in molti me lo hanno chiesto, il fatto che oggi si abbia avuta conferma dell’operatività del punto alfonsinese non preclude la possibilità di prenotare il vaccino presso altre sedi”.