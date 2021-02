RAVENNA E LA PANDEMIA UN ANNO DOPO / 4 / Federico Marchetti, Primario di Pediatria Ravenna: impariamo dai bambini, che si difendono dal mostro

È da quasi un anno che la pandemia legata alla diffusione del Covid-19 è entrata dolorosamente a far parte della nostre vite, stravolgendole. Il virus ha imposto sacrifici a tutti, a partire dai più piccoli con le limitazioni alle scuole, allo sport, privandoli della possibilità di socializzare, comunicare, crescere insieme agli altri. Il prossimo 21 febbraio sarà un anno esatto da quando abbiamo iniziato a convivere con il virus in Italia e in merito ai forti cambiamenti che ciò ha comportato anche nella vita dei bambini, il dottor Federico Marchetti, Primario della Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Ravenna, nonché Direttore della rivista Medico e Bambino (www.medicoebambino.com) – che in questi mesi si è molto spesa in termini di evidenze e di comunicazione sulla pandemia a livello nazionale – ci spiega quali sono stati gli effetti più tangibili provocati dalla pandemia sul mondo dell’infanzia e cosa ci si aspetta dal futuro, se e quando riusciremo a sconfiggere il Covid.

L’INTERVISTA

Dottor Marchetti, partiamo da quando tutto è iniziato, quegli ultimi giorni del febbraio 2020. Che cosa ricorda?

“C’è un ricordo indelebile del momento in cui ho acquisito la consapevolezza di quello che stava succedendo. Ero a un congresso di pediatri a Parma a febbraio, lessi da una notizia ANSA del primo caso di infezione da Covid-19 in Italia, a Codogno. Da pediatra abituato alla conoscenza delle epidemie (ad esempio di morbillo) che in passato, prima della larga diffusione della vaccinazione, mi era capitato di vedere e gestire, ebbi l’immediata sensazione di quello che poteva accadere, anche se tra tanti dubbi ed incertezze. Dopo quel congresso, a distanza di qualche giorno alcune colleghe e colleghi che erano presenti al congresso contrassero il Covid-19. Mi venne da pensare e da scrivere che, per quello che abbiamo sempre conosciuto in termini di pandemie, “più una malattia è in forma lieve o asintomatica più è difficile contenerla”. È quello che è successo per il Covid-19: tanti casi lievi, tanta infettività, tanto danno per le persone fragili, i nostri anziani, le persone con patologie concomitanti.”

Che cosa si aspettava, quando l’emergenza è scoppiata? Si aspettava che sarebbe capitato quello che poi è successo davvero o comunque qualcosa di molto grave? O credeva che la cosa si sarebbe risolta diversamente?

“Capimmo subito, già nei primi mesi, anche da quella che era l’esperienza che si stava acquisendo in Cina, che l’infezione toccava per fortuna poco i bambini e per motivi non ancora ben conosciuti. Quei bambini abituati alle tante infezioni respiratorie che li riguardano nei primi anni di vita e da cui si difendono da sempre con grandi capacità di risposta innata, nel loro sistema immunitario. Da cittadino e da sanitario riflettendo scrissi – eravamo nel mese di febbraio 2020 – che quello che doveva farci riflettere è che, mentre scienziati e professionisti della sanità pubblica lavoravano senza sosta per contenere il contagio, politici, economisti e sociologi dovevano prepararsi per una risposta tempestiva alle possibili epidemie nei diversi sistemi all’interno di un nuovo ordine mondiale geopolitico. Volevo dire che ci trovavamo per la prima volta con la nostra generazione di fronte ad una risposta che poteva essere risolutiva solo se fatta di grande solidarietà nazionale e mondiale: testa bassa e lavorare con metodo, come poi è stato fatto e si continua a fare (tra alti e bassi), e senza tante polemiche.”

Come fu il primo impatto a Ravenna?

“A Ravenna l’impatto della prima ondata pandemica è stato contenuto, le risposte sono state, a vari livelli, molto qualificate: è uno degli ambiti dove l’indispensabile tracciabilità dei contagi si è mantenuta, dove come rete pediatrica si è trovata immediatamente una intesa che ha avuto dall’inizio alcuni obiettivi semplici. Cioè proteggere le mamme con infezione da Covid-19 e i neonati, senza separarli (ci siamo riusciti), essere pronti alla gestione domiciliare (la stragrande maggioranza dei casi) dei bambini e adolescenti con infezione, stabilire percorsi di assistenza per i pochi casi ricoverati. Il senso comune di solidarietà, basato sulla conoscenza delle cose, sul continuo aggiornamento, sulla informazione pubblica ci ha aiutato a lavorare bene insieme. Ma c’era un altro aspetto di rilievo da preservare: quello di continuare a garantire una assistenza qualificata dei tanti bambini con patologie, delle visite ambulatoriali, dei programmi vaccinali, senza ritardi. Con una assistenza fatta di doverosa prossimità (in sicurezza) e per quanto possibile anche a distanza. Penso che ci siamo riusciti, con un senso complessivo di solidarietà che in qualche modo ha rafforzato la rete esistente. Sapevamo e sappiamo che il sacrificio di una generazione poteva essere a vantaggio della salute soprattutto delle persone fragili, immaginando la drammaticità di quello che doveva succedere.”

Un giudizio su quest’anno appena trascorso dal 21 febbraio 2020: che esperienza è stata?

“La pandemia, volendo guardare anche al mondo dell’infanzia e dei giovani, non è priva di conseguenze. Sono necessarie scelte equilibrate, che minimizzino da una parte il rischio infettivo, sia attivo che passivo, e dall’altra riducano e prevengano i rilevanti danni che la scienza ci dice non sempre reversibili, derivanti dalla prolungata mancanza di apporti educativi e di tempi adeguati di socializzazione. È questa la percezione vissuta soprattutto in questi giorni, ad un anno dall’inizio della pandemia. L’impatto negativo dell’isolamento, specie se prolungato, in bambini, adolescenti e giovani adulti così come delle misure di contenimento in corso di lockdown sui sistemi familiari, soprattutto se già presenti fragilità pregresse, può essere a volte drammatico. È noto inoltre il notevole impatto che la pandemia sta producendo sulle diseguaglianze. Sono gli effetti che ci siamo abituati a chiamare della “pandemia secondaria”. Questi sono i cambiamenti a cui porre, da subito, la massima attenzione. Erano aspetti prevedibili già da diverso tempo ma di cui parliamo poco e male.”

Come è cambiata la percezione delle cose?

“I tanti bambini e soprattutto adolescenti ricoverati o seguiti dai pediatri di famiglia o dai servizi di neuropsichiatria con disturbi del comportamento, con crisi di ansia, con depressione, con difficoltà nelle relazioni, sono l’estremo di situazioni di cui l’intero sistema sanitario, sociale e scolastico deve farsi carico. Stiamo assistendo a grandi risposte soprattutto a livello familiare e scolastico. Ma la famiglia e la scuola hanno bisogno di supporto, di solidarietà programmatica concreta. C’è bisogno di aiuto, di una rete assistenziale capace di rispondere ai bisogni emergenti della pandemia secondaria. Se dovessi decidere in tema di vaccini indicherei gli insegnanti e gli educatori (da quelli dei nidi a quelli delle scuole superiori) tra le categorie da proteggere tra le prime con la vaccinazione. Loro sono i protagonisti che mettono in campo ogni giorno questa capacità di vedere in concreto i bambini e i ragazzi non come fonte di contagio, ma come portatori di diritti. In questo momento non bisogna scoraggiarsi, non bisogna buttare la spugna, anzi al contrario bisogna rafforzare i valori che ci guidano nei nostri mestieri che sono a servizio delle future generazioni. Come è cambiata la percezione delle cose? Ci sono due cose che sto imparando: il grande senso di solidarietà che ci accomuna, che ci porta a lavorare meglio e con maggiore determinazione (umana e scientifica) rispetto al passato e, sempre come pediatra, l’avere capito che oltre ai sette segni che ci hanno sempre guidato per definire la vitalità di ogni bambino – ad esempio il suo peso, la sua altezza, come funzionano il cuore o i polmoni – ce ne deve essere un altro: quello del suo funzionamento.”

In altre parole?

“Vuol dire valutare il suo benessere emotivo e relazionale, cioè aiutare ogni bambino a tenere le redini della sua vita. E per farlo bisogna impegnarsi sin da quando sono piccoli, investire sulle positività emozionali, formative e educative ed ora aiutarli a farli uscire da questi difficili momenti. Mi compiace sempre vedere i bambini con le loro mascherine, nella loro dignità consapevole nel portarle. È come se ci dicessero: “Dicono che là fuori c’è un mostro invisibile. Se chiedevano a me glielo disegnavo benissimo perché io sono un esperto nel saper vedere i mostri. Invece continuano ad agitarsi e raccontano le cose in modi che capiscono solo loro. Senza ascoltare”. Nella nostra comunicazione sulle cose che riguardano questa pandemia, impariamo anche da loro.”

Guardando al futuro, che cosa si aspetta?

“Mi aspetto molto e con ottimismo. La pandemia finirà (anche se non subito), ma intanto ha reso evidente l’importanza di tutelare e rafforzare la salute delle civiltà e delle comunità. La paura del contagio, la paura della malattia potranno trasformarsi in logiche più comunitarie e solidali. Le persone chiederanno una assistenza più qualificata, ma capiranno ancora di più che il bene singolo è strettamente legato a quello della comunità. Ma perché questo accada occorrono principi di guida che siano solidali. I sacrifici di ora possono farci intendere ed apprendere quello che in futuro potranno essere le scelte migliori se rivolte ad un bene sociale. Le esigenze di contenimento dell’infezione possono averci fatto capire che esiste una collettività i cui bisogni sono rivolti alla tutela delle persone più fragili. I progressi della scienza in questo anno sono stati impressionanti. Solo un processo di conoscenza e di produzione tecnologica (mi riferisco ai vaccini) che vada oltre interessi settoriali potrà essere in grado di rendere la scienza a servizio di eque decisioni (politiche, sociali e sanitarie) per il bene di tutti. Solo la trasparenza delle informazioni potrà creare nuovi campi di progresso e di conoscenza. In questi lunghi mesi abbiamo imparato a valorizzare di più quello che non era oggetto delle nostre attenzioni. Abbiamo imparato a valorizzare il benessere della salute fisica e mentale come prioritari rispetto alla ricchezza. Come pediatri dobbiamo immaginare le prospettive del nostro lavoro rivolte ai bisogni di una intera generazione che va accudita e difesa dai loro continui sacrifici per garantire la salute dei genitori e dei nonni.”

C’è la speranza alimentata dal vaccino, ma nel frattempo come dobbiamo comportarci?

“Nel nostro prossimo futuro possiamo dare una chiara dimostrazione, noi per primi, che saremo in grado di ridefinire i nostri valori. Almeno è necessario provarci, ma con un metodo (anche nella comunicazione), che sia diverso e più rivolto alla consapevolezza dell’essere a servizio di una comunità. Ma nel frattempo sempre con le idee consapevoli di un bambino potremmo dire, per il futuro, che è qui, ora: “mentre i medici e gli infermieri si prendono cura degli ammalati e studiano nuovi modi per mandare via il virus, però, ognuno di noi può fare la sua parte. Per proteggere i nostri genitori, i nonni e le nostre maestre dobbiamo seguire alcune semplici regole. Se tutti noi le seguiamo attentamente, il virus piano piano smetterà di circolare, si ammaleranno meno persone e presto sarà possibile tornare alla normalità”. A volte la comunicazione dei nostri bambini può funzionare di più di quella dei virologi che sentiamo in televisione. Con la pandemia occorrerà conviverci ancora, con grande consapevolezza ma senza paure. Non ritardando, ma anzi anticipando quelli che sono gli aspetti prioritari di una ripresa che deve vedere il benessere fisico, formativo ed educativo dell’infanzia al centro delle nostre future scelte.”