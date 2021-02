È Dante la miglior pasticceria di Ravenna secondo il programma “Cake Star”

La migliore pasticceria di Ravenna ha un nome e si chiama Dante Pasticceria. Ieri sera, 19 febbraio, è andata in onda su Real Time una nuova puntata del noto talent show culinario “Cake Star” condotto dal pasticcere Damiano Carrara e dalla comica Katia Follesa che ha visto la proclamazione della pasticceria di via Port’Aurea come migliore della città.

In gara, assieme a Dante, altre due note pasticcerie del centro storico di Ravenna: Veneziana e Ferrari, che in questo ordine si sono sfidate nell’arco di tre giorni senza risparmiare colpi, fino al verdetto finale. Stefano Parodi, titolare della Dante Pasticceria e vincitore insieme ai suoi dipendente della puntata, stenta ancora a crederci: “l’emozione è stata enorme e l’esperienza vissuta con la troupe televisiva davvero unica”, racconta. E la sfida con gli altri pasticceri? “Impegnativa ed intensa – ammette Parodi -, ci siamo presi anche uno zero, per fare un esempio”. Ma andiamo con ordine.

Stefano Parodi, com’è stata questa esperienza televisiva?

“Molto interessante, per noi era la prima volta che lavoravamo davanti ad un pubblico televisivo. Le registrazioni della puntata sono durate in tutto tre giorni, un giorno per ogni pasticceria: il primo è toccato alla Veneziana, il secondo al Ferrari e il terzo a noi. Sono stati tre giorni davvero intensi, ricchi di emozioni e ringrazio ogni singolo componente della troupe televisiva per la gentilezza e comprensione dimostrata, ci hanno fatto sentire sempre a nostro agio durante le riprese. Come una normale giornata di lavoro trascorsa in laboratorio.”

Come avviene la selezione per partecipare al programma?

“La redazione fa una prima selezione delle pasticcerie sulla base di alcuni parametri, poi si viene contattati per fare il primo casting via Skype. Si tratta di un colloquio, a seguito del quale, se il riscontro è positivo, ti informano che il registra e l’autore della trasmissione faranno visita alla pasticceria. Ti comunicano in quale settimana, ma non il giorno. Ti raggiungono a sorpresa. Una volta arrivati al locale, registrano un altro colloquio/intervista e ordinano qualcosa. Controllano il bancone, le dimensioni degli spazi, la pulizia dei locali. Tutto viene fatto con una precisione quasi maniacale, ai massimi livelli. Dopo un mese, si viene nuovamente contattati e ti comunicano se il responso è positivo o negativo. Non si conoscono gli avversari fino al momento delle registrazioni. Questo tipo di selezione si replica anche per scegliere il cliente habitué tra diversi clienti, che vengono prima sottoposti tutti a tampone.”

È stata una sfida molto competitiva: avete ricevuto voti anche molto bassi dagli avversari, come mai? E cos’è stato determinante per la vittoria?

“I giudici hanno sicuramente apprezzato il nostro cabaret delle paste, insieme all’esposizione del bancone e all’offerta che offriamo ai nostri clienti in termini di varietà e di qualità. Quanto ai voti bassi dati e ricevuti… io sicuramente sono stato un avversario molto esigente, la mia onestà e disciplina a volte può essere mal interpretata, com’è successo in questo caso. Sono apparso un po’ troppo severo, crudele forse. E di conseguenza poi l’aver gareggiato per ultimi, l’ultimo giorno, ha giocato a nostro sfavore. Avevo previsto quei voti bassi, ma non lo zero ricevuto da uno sfidante per la location. Ecco quello forse l’ho sentito un po’ eccessivo e vendicativo.”

Ci racconti della vittoria: com’è stato vincere?

“Ho ancora la pelle d’oca se ci penso. Vincere è stata un’emozione immensa, indescrivibile, anche perché fino all’ultimo minuto non sai ancora se hai vinto o perso. Non trapela nulla dalla troupe, che è formata da ben 36 professionisti. Come dicevo prima tutto avviene rispettando tempi ben precisi: i conduttori, gli autori e il registra fino alla fine non fanno trapelare nulla, sono bravissimi in questo. Anzi, fanno di tutto per farti credere che hai perso, quando invece il risultato è l’opposto. E l’adrenalina sfiora livelli altissimi fino a quando non sveli il trofeo e poi… l’urlo di gioia!”

La partecipazione a Cake Star ha portato novità?

“Sì, a seguito della trasmissione, abbiamo ricevuto la proposta da Rete4 di partecipare al programma “Ricette all’italiana” di Davide Mengacci e siamo stati contattati anche da alcune radio, come Radio News24.”

Cosa farà con il premio?

“Sicuramente, quando si potrà, viste le attuali restrizioni dovute al Covid, festeggerò con i miei dipendenti e li porterò tutti a mangiare fuori. Senza di loro non ce l’avrei fatta, sono stati di grande aiuto e sostegno. È stata un’esperienza unica anche per loro, ma altrettanto dura e stressante dal punto di vista fisico ed emotivo. Anche perché sai della sfida un mese prima, ma tutta la preparazione, essendo una pasticceria, si riduce agli ultimi quattro, cinque giorni. Siamo contentissimi di come sia andata e siamo pronti a vivere nuove sfide: una l’abbiamo già intrapresa, dicendo addio al nostro vecchio capannone ed investendo su uno più grande di 500mq in cui abbiamo centralizzato tutta la produzione delle nostre tre attività e che dà lavoro a ben 42 persone. Inoltre, un ramo della produzione sarà destinato alla grande distribuzione. Risultati che ci spronano a continuare a dare il massimo nel nostro lavoro e per i quali dobbiamo ringraziare la nostra fedele clientela, che continua a scegliere le nostre pasticcerie”.

Se ve la siete persa è possibile rivedere la puntata a questo link: https://www.discoveryplus.it/programmi/cake-star