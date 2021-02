Nel giardino in viale Rimembranze a Cervia, un omaggio a Giulietta Masina, nell’anno nel centenario della nascita

A Natale, causa la pandemia, non si potè realizzare la mostra dedicata a Federico Fellini alla sala Rubicone, ai Magazzini Del Sale di Cervia. Così approfittando dello spazio del giardino in viale Rimembranze, l’associazione culturale “Menocchio”, ha realizzato un omaggio a Fellini, in quello spazio notoriamente dedicato al giardino Diaboliko.

Visto che eravamo a fine anno e che l’installazione realizzata sarebbe rimasta anche in occasione della manifestazione “Cervia città giardino” abbiamo voluto ricordare la grande Giulietta Masina, moglie, compagna, musa di Fellini con la quale condivise il primo premio oscar per il film “La strada”. Perché quest’anno, e precisamente il 22 febbraio, si celebrano i 100 anni dalla nascita della Masina. Non potevamo non renderle omaggio. E il giardino sarà dedicato a lei per tutta l’estate.

Qualcuno ha scritto che la Masina è poco ricordata, noi a Cervia rispondiamo no! E vorremmo che una via, una rotonda le venisse dedicata.

Associazione culturale “Menocchio”