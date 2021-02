Un Bike Park a Ravenna. Petizione su Change.org

Il Comitato Amici del Ciclismo ha lanciato da qualche settimana una petizione su change.org per chiedere che anche a Ravenna sia realizzato un Bike Park “un parco di avviamento alle varie discipline legate al ciclismo e alla bicicletta: strada, mountain bike, bmx, ma anche uno spazio dedicato a tutti i cittadini pedalatori” .

“La bicicletta si sta affermando sempre di più come strumento utile a tenersi in forma, divertirsi, aiutare l’ambiente e scoprire il territorio. Il numero di praticanti è in costante aumento e tanti sono i genitori che vorrebbero avviare i loro figli a questo sport. A Ravenna, però, per chiunque voglia avvicinarsi al ciclismo o praticarlo (strada, mountain bike, bmx) non esiste un spazio adeguato, moderno, attrezzato e protetto per allenarsi in sicurezza e tranquillità!” sottolineano dal Comitato.

“Strutture simili sono invece presenti in altre città nella nostra regione, in Italia e ancora di più all’estero ed hanno già mostrato il loro ampio successo sia dal punto di vista dell’avviamento allo sport ma anche come luoghi di aggregazione sociale all’aperto. Un Bike Park sarebbe un’opera unica a Ravenna, che attirerebbe appassionati di bici anche dai comuni limitrofi, oltre che da tutta Italia, nel caso vi venissero organizzati eventi competitivi e che favorirebbe il turismo locale – spiegano -. Uno spazio come questo permetterebbe anche di praticare in tranquillità e sicurezza attività come il podismo, il pattinaggio a rotelle e l’hand bike, solo per fare alcuni esempi.

Con questa raccolta firme su https://www.change.org/ravennabikepark il Comitato Amici del Ciclismo chiede:

– dare il via ad un percorso di partecipazione e dimostrare quanto questa esigenza sia sentita dagli appassionati di ciclismo, dalle famiglie e dai cittadini di Ravenna;

– contribuire a far emergere in maniera chiara il bisogno di un’infrastruttura di questo tipo che avrebbe numerosi risvolti positivi per la città;

– aggregare tutte le associazioni sportive, i gruppi informali, gli appassionati attorno ad un obiettivo così importante per la promozione del ciclismo in tutte le sue forme.

“Chiediamo che questo progetto venga inserito tra le priorità del Comune di Ravenna in ambito sportivo per i prossimi anni, dotando la città di un’infrastruttura così importante per lo sport, la socializzazione, il turismo e la passione di tanti cittadini di ogni età” concludono dal Comitato Amici del Ciclismo.