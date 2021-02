Anche il Comune di Bagnacavallo e Accademia Perduta Romagna Teatri aderiscono all’iniziativa nazionale “Facciamo luce sul teatro!”, l’iniziativa di Unita – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo – che ad un anno dal provvedimento che chiudeva i teatri e i luoghi di spettacolo in tutta Italia, chiede “che si torni immediatamente a parlare di Teatro e di spettacolo dal vivo, che lo si torni a nominare, che si programmi e si renda pubblico un piano che porti prima possibile ad una riapertura in sicurezza di questi luoghi”. L’azione è rivendicata attraverso l’illuminazione simbolica di un teatro in ogni città.

Ieri sera, il Teatro Goldoni illuminato appariva così. “Il teatro è la nostra casa – afferma la sindaca Eleonora Proni -, una casa che ci auguriamo possa riaprire molto presto. Questa sera le finestre del teatro sono aperte e illuminate sulla città, per ricordare quanto sia fondamentale per la vita di tutti noi”.