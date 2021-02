Al Senato documentario sul lockdown: protagonisti i due speaker di Radio Sonora

Mercoledì 24 febbraio è stato proiettato in anteprima al Senato il trailer del documentario sul lockdown diretto da Alessandro Tosatto e che vede protagonisti Rocco e Greta di Radio Sonora.

Il trailer del documentario è stato proiettato durante un incontro dedicato al tema, che ha visto la presenza di docenti, medici psicologi e psichiatri.

Il regista Alessandro Tosatto e lo sceneggiatore Davide Ferrari, insieme al Dipartimento di Pediatria e al Dipartimento di Psicologia dell’Università di Padova, hanno infatti realizzato negli scorsi mesi un documentario che racconta come i bambini e i ragazzi hanno vissuto il lockdown, e per farlo hanno scelto la Bassa Romagna.

Radio Sonora è stata scelta come filo conduttore del racconto: i due ragazzi sono infatti gli speaker di una trasmissione radiofonica che, attraverso numerose interviste fatte sia a tanti ragazzi che a professionisti, racconta i sentimenti vissuti durante il periodo di lockdown.

Nel documentario vengono anche affrontate le diseguaglianze che la didattica a distanza ha creato, le storie di quelli che hanno vissuto le tensioni dei genitori che magari si sono ritrovati da un giorno all’altro in cassa integrazione o senza lavoro, quelli che che avevano un genitore che lavora in pronto soccorso e che quindi vivevano con paura l’attesa del ritorno a casa del papà o della mamma, quelli che non avevano con sé i genitori perché in comunità.