Cervia. Lettera di una cervese d’adozione all’assessore Zavatta: “il turismo balneare non unica risorsa. Si punti sulla cultura”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera indirizzata all’assessore Cesare Zavatta, dove una cervese d’azione, certamente innamorata della località, segnala situazioni di degrado notate in diverse zone del centro storico, e sollecita l’assessore a puntare maggiormente sulla “cultura”, con iniziative e progetti.

La Lettera

Egregio assessore Cesare Zavatta,

dal giugno del 2019 sono ritornata – dopo alcuni decenni trascorsi a Brescia- cittadina di Cervia. Mia mamma diventò cittadina cervese quando aveva cinque anni, partì quando ne aveva 36 e ci ritornò all’età di 45. Di Cervia ho scritto nel mio libro Racconti di vita e di politica, Istria Romagna Lombardia 1940-1990 (ed.Il Ponte vecchio, 2018). Questo per dire che a Cervia appartengo a buon diritto.

E poi sono sempre ritornata per le feste canoniche e durante l’estate; anche seguendo quindi l’inevitabile trasformazione urbanistica, architettonica e sociale della città . Non accorgendomi sempre però di talune situazioni che richiedevano una presenza più assidua.

Quando, nel corso del 2020, ho avuto occasione di accogliere amici bresciani, ho dovuto fare i conti ,anche visivi, di alcune situazioni. Per esempio, portando amici e amiche in centro storico nella veste di guida turistica , ho provato un autentico disagio. Non sapevo come fare per evitare che notassero troppo le transenne arancioni poste a limitare le mura sbrecciate, rotte, cadenti persino pericolose nel perimetro delle case dei salinai, o portassero lo sguardo in alto scorgendo persiane strappate, vetri mancanti alle finestre e mattoni sul punto di staccarsi.

Nel perimetro esterno, verso i bastioni, ci sono scalini dissestati e sporcizia ovunque. Mi sono informata: da anni perdura una questione che impedisce la risoluzione tra antichi proprietari e varie istituzioni. Ma il decoro della città non è compito dell’amministrazione? Questa città è tra le poche del suo genere perché segna il cambiamento civile della città fortificata, con la trasformazione delle cortine e dei bastioni in abitazioni e servizi civili alla fine del 1600. E, come è noto, i materiali da costruzione utilizzati – un anticipo sulla nostra attenzione al riuso – provengono dalla demolizione della Cervia più antica, ubicata nell’area a monte dove ci sono le saline.

Sappiamo tutti che si sta sviluppando una sensibilità culturale portata a un turismo di ricerca e godimento dei cosiddetti borghi, accanto alle grandi e tradizionali città d’arte. Probabilmente dopo il drammatico tempo della pandemia la globalizzazione subirà un ridimensionamento anche nel senso dello stile dei viaggiatori. Forse con meno spostamenti compulsivi verso paesi esotici e lontani e con più attenzione al nostro patrimonio storico e artistico.

Perché non si inventa una iniziativa come quella di Diamante , cittadina della riviera dei Cedri in Calabra che è diventata una galleria a cielo aperto di bellissimi murales? O perché non si pensa a un festival di Street Art come quello che si tiene a Aielli , borgo medievale in provincia dell’Aquila, per valorizzare scorci e panorami locali? A Orgosolo la storia della città è raccontata sui muri. E a Dozza i murales sono considerati arredo urbano.

Basterebbe invitare gli allievi del Liceo Artistico o dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e mettere a disposizione i muri con tutto l’occorrente.

Il turismo balneare deve restare l’unica risorsa, l’unica speranza? I grandi eventi sportivi, le fiere l’unica attrattiva compulsiva? Penso che è sempre più necessario coniugare mare e cultura, storia e arte. Anche perché il degrado del centro storico è ormai un pugno nello stomaco che trasmette un senso di perdita delle identità della città.

Le risorse economiche del comune, le sponsorizzazioni, devono essere concentrate soltanto in grandi eventi sportivi, mentre si offrono le briciole alla cultura, cioè –per esempio- alla biblioteca e ad altri istituzioni di cultura e di arte per iniziative attrattive anche durante l’estate? Villa David, in viale Roma, lo scorso anno è stata protagonista nel suo ampio giardino offerto dagli attuali proprietari, di una iniziativa della biblioteca M. Goia sullo scrittore Guareschi di grande accoglienza anche fra i turisti. Non potrebbe, quel luogo, diventare, insieme ad altri a Milano marittima, occasione di belle iniziative culturali?

In attesa di una sua risposta cordialmente.

Ileana