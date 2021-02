Fascia “arancione scuro”. Ausl anticipa la vaccinazione degli over 80. Tutte le Info: su come prenotare e sedi vaccinali

Da giovedì 25 febbraio, i comuni di Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme entreranno in fascia “arancione scuro”, come stabilisce l’ordinanza firmata oggi dal Presidente della Regione, in accordo con i sindaci dei Comuni.

Il provvedimento, che rimarrà valido fino all’11 marzo, è dettato dalle indicazioni medico-scientifiche contenute nella relazione dell’Azienda Usl della Romagna che ha certificato un andamento del contagio in forte crescita nelle aree interessate.

Alla luce delle misure più restrittive contenute nell’ordinanza, e in stretta collaborazione con i sindaci dei comuni interessati, la Direzione generale di Ausl Romagna ha deciso di adottare alcune importanti misure, al fine di massimizzare la protezione della fascia di popolazione ultra80enne, più fragile e quindi più a rischio rispetto alla circolazione del virus.

Per queste ragioni si è deciso di anticipare la vaccinazione degli over 80 residenti nei territori sopra citati, procedendo alla somministrazione nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio all’interno delle strutture sanitarie (Case della Salute) presenti o più prossime alle località

Le modalita

La vaccinazione sarà effettuata nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio dalle ore 9 alle ore 19.

I residenti dagli 80 anni in su potranno prenotare già da domani mattina la vaccinazione. Le persone che avevano già l’appuntamento per eseguire la vaccinazione nei punti distrettuali nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 dovranno recarsi in quelle sedi, mentre le persone con in mano una prenotazione più a distanza di tempo, dovranno riprenotarsi, per ricevere la somministrazione del vaccino nelle giornate di sabato o domenica.

Come prenotare

A partire da domani mattina, sarà possibile la prenotazione attraverso i seguenti canali:

Agli sportelli Cup presenti in provincia di Ravenna

Nelle farmacie della provincia tramite il servizio Farmacup

Telefonando al Cuptel al numero 800002255

Si fa presente che le sedi Cup presenti sui territori interessati, osserveranno nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26, un’apertura straordinaria per consentire la prenotazione:

Cup Bagnara – Giovedì 25 dalle 8 alle 18 – Venerdì 26 dalle 13,15 alle 18

Cup Conselice – Giovedì 25 dalle 8 alle 18 – Venerdì 26 dalle 8 alle 18

Cup Massalombarda – Giovedì 25 dalle 13 alle 18 – Venerdì 26 dalle 8 alle 18

Cup Riolo Terme – Giovedì 25 dalle 13 alle 18 – Venerdì 26 dalle 13 alle 18

Le sedi vaccinali

La somministrazione del vaccino alla fascia di popolazione avente diritto, avrà luogo sabato 27 e domenica 28 febbraio dalle ore 19. Sono state individuate come sedi vaccinali le strutture già presenti sul territorio o più prossime alla popolazione di riferimento:

Casa della Salute di Conselice, (locali ex Radiologia) via Provinciale Selice 104

Nella struttura saranno vaccinati i residenti nel comune di Conselice over 80

Casa della Salute di Massa Lombarda, via Resistenza 7

In questa struttura la vaccinazione sarà somministrata agli over 80 residenti a Massa Lombarda e agli over 80 residenti nel comune di Bagnara

Casa Della Salute di Castel Bolognese via Roma 3

In questa sede la vaccinazione sarà somministrata agli over 80 residenti a Riolo Terme

La fascia di popolazione complessivamente interessata dalla vaccinazione, corrisponde a circa 2000 persone. Per agevolare il percorso vaccinale all’interno delle sedi sopra indicate, sarà presente personale del Volontariato, a cui le Amministrazioni Pubbliche dei Comuni hanno chiesto la disponibilità.