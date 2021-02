Bassa Romagna: al via i tutorial per stimolare l’utilizzo digitale delle biblioteche. Testimonial Cavezzali e Collinelli

Sono disponibili da oggi, sui siti delle biblioteche della Bassa Romagna, sei curiosi video-tutorial organizzati dal Coordinamento delle Biblioteche della Bassa Romagna – e dedicati in particolare agli utenti più giovani – per stimolarli all’utilizzo “digitale” delle biblioteche stesse, grazie a procedure interattive particolarmente semplici. Si tratta di un’iniziativa inserita nel “Progetto di promozione dell’educazione all’informazione e promozione della lettura”, voluto dal Coordinamento stesso.

La realizzazione dei video risale già allo scorso anno, proprio alla vigilia dello scoppio della pandemia e del conseguente lockdown. Per questo, il lancio della campagna promozionale è stato rimandato fino ad ora. Paradossalmente gli strumenti digitali promossi dai video (messi a punto dalla Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino) sono ancora più utili e necessari nella situazione attuale, che rende praticamente impossibile la fruizione fisica delle biblioteche, e diventano certamente appetibili per ogni fascia di utenti, spiegano dal Coordinamento.

I video, realizzati da Studio Biroke di Bagnacavallo, hanno avuto due testimonial ancora giovani ma già ben noti al pubblico: lo scrittore ed organizzatore di eventi letterari Matteo Cavezzali e Sofia Collinelli, campionessa di ciclismo che è stata anche componente della nazionale azzurra ai Mondiali Juniores 2019.

“L’importante lavoro sul digitale della rete delle biblioteche – ha detto Riccardo Francone, sindaco di Bagnara e referente per la Cultura per l’Unione Bassa Romagna – ha reso possibile già durante la prima fase della pandemia utilizzare i servizi online: e-book, giornali, riviste e audio libri, i cui prestiti hanno auto un aumento dell’80%. Ci siamo fatti trovare pronti. Ora questi video possono spiegare come avere questi servizi, completamente gratuiti, anche a chi ancora non ha dimestichezza con MLOL e i servizi digitali, in maniera semplice e immediata”.

Nella foto,